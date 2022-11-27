التعادل يحسم قمة ألمانيا وإسبانيا

حافظ المنتخب الألماني على حظوظه في التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عقب اقتناصه تعادلا صعبا من نظيره الإسباني 1 /1 ، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بالبطولة.

وحصد المنتخب الألماني أول نقطة له في البطولة، عقب خسارته في الجولة الأولى، ليحتل المركز الرابع والأخير بفارق نقطتين خلف كل من اليابان صاحبة المركز الثاني وكوستاريكا صاحبة المركز الثالث، فيما يتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط.

وتقدم المنتخب الإسباني عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 62، فيما سجل نيكلاس فولكروج هدف التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 83.

كانت مباريات الجولة ذاتها بالمجموعة الخامسة، قد انطلقت في وقت سابق من يوم الأحد، بفوز كوستاريكا على اليابان 1 / 0.

ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره الكوستاريكي يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، فيما يلعب المنتخب الإسباني مع نظيره الياباني في اليوم ذاته. – (د ب أ)