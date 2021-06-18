ألمانيا ترفع الأردن من قائمة المناطق المعرضة لخطر كورونا

الغد- رفعت ألمانيا، الأردن والأراضي الفلسطينية وفرنسا واليونان وسويسرا ومناطق من إسبانيا من قائمتها للمناطق المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وفق معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الجمعة، كما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وتمثل الدول المذكورة مقاصد رئيسية للعطلات الصيفية.

وسيؤدي هذا إلى عدم إلزام الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا من هذه المناطق بحجر صحي لمدة 10 أيام.

وتم أيضا استبعاد بلجيكا والمنطقة الجنوبية من الدنمارك وإستونيا وليتوانيا و3 أقاليم في هولندا والنرويج وعدة مناطق في سلوفينيا وسانت لوسيا من القائمة.