ألمانيا تستدعي ممثل فلسطين في برلين بخصوص تصريحات الرئيس عباس عن المحرقة

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارية استدعت، اليوم الأربعاء، رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في برلين للاحتجاج على تشبيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأعمال الإسرائيلية بالمحرقة.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي دوري في برلين، “من الواضح بالنسبة لنا، الحكومة والمستشار، أن الاضطهاد والقتل الممنهج لستة ملايين يهودي أوروبي جريمة لا مثيل لها ضد الإنسانية”.

وكان عباس اتهم إسرائيل خلال زيارة لبرلين، أمس الثلاثاء، بارتكاب “50 محرقة”، وذلك رداً على سؤال بشأن الذكرى الخمسين المقبلة لهجوم مسلحين فلسطينيين على الفريق الإسرائيلي في أولمبياد ميونيخ.

(رويترز)