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ألمانيا: تسجيل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

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عمان – أعلنت المانيا اليوم الجمعة، عن تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الوفيات إلى 8174 وفاة بالبلاد .
وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني في بيان على موقعه الإلكتروني، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 460 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 177212 شخصا، كما سجل 1000 حالة شفاء جديدة ليصبح عدد حالات الشفاء الى 159 الف حالة .-(بترا)

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