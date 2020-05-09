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ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى مشروبات الأطفال

منذ ساعة واحدة

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تعتزم ألمانيا حظر إضافة سكر إلى مشروبات الأعشاب الخاصة بالرضع والأطفال في المستقبل، وإضافة إرشادات جديدة على عبوات التغليف.

ومن المقرر أن تطرح وزيرة الأغذية الألمانية، يوليا كلوكنر، مرسوماً ينص على ذلك للنقاش الأسبوع المقبل في مجلس الولايات (بوندسرات).

وينص المرسوم على أنه لا يجب إضافة أي سكر أو مكونات تحلية أخرى مثل العسل أو خلاصة الشعير أو العصائر المركزة إلى شاي الأعشاب والفاكهة للرضع والأطفال الصغار.

وقالت كلوكنر: “لا يحتاج الرضع والأطفال الصغار إلى مشروبات مُحلاة”، موضحة أنه لا ينبغي لذلك أن يصل السكر أو أي مكونات تحلية أخرى إلى الشاي أو المشروبات التي تقدم لهم على نحو خاص، مضيفة أنه لا ينبغي أن يعتاد الصغار على المشروبات المحلاة منذ البداية.

وذكرت الوزيرة أنها تريد تطبيق هذا الحظر في أسرع وقت ممكن. وتوصي لجان مجلس الولايات بموافقة المجلس على هذا المرسوم خلال انعقاده يوم الجمعة المقبل.

وينص المرسوم على وضع إشعار على العبوة أو على الملصق الخاص بالمنتج للتحذير من إضافة السكر أو مكونات التحلية الأخرى عند تحضير المنتج. كما يجب أن يكون هناك أيضاً إشارة إلى الحد الأدنى من العمر المسموح بتناوله لهذه المشروبات، والذي لا يجب أن يقل بشكل عام عن أربعة أشهر.-(د ب أ)

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