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ألمانيا تعلن السيطرة على كورونا

منذ ساعتين
ألمانيا كورونا

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برلين- أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان في برلين ، تايوم الجمعة، أن وباء كورونا “كوفيد-19” في ألمانيا أصبح تحت السيطرة وأنه يمكن إدارته والتحكم به.

وقال وزير الصحة الألماني، ينس شبان في مؤتمر صحفي “يمكننا الآن القول إن الأمر نجح.. نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير”، وفقا لفرانس برس.

وأوضح الوزير الألماني أن بلاده أجرت فحوصا واختبارات تشخيصية تتعلق بـفيروس كورونا الجديد لحوالي 1.7 مليون شخص حتى الآن.

وكشف شبان أن بلاده ستنتج 50 مليون كمامة واقية أسبوعيا اعتبارا من أغسطس، بينها 10 ملايين كمامة من نوع “أف أف بي 2″، وهو النوع المزود بفلتر لتنقية الهواء.

وقال إنه تم إسناد عقود لخمسين شركة تريد إنتاج 10 ملايين كمامة و40 مليون كمامة جراحية اعتبارا من شهر أغسطس. (سكاي نيوز عربية)

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