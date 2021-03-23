ألمانيا توفر مدرسا خاصا للشاب فيرتز تحضيرا للامتحانات الثانوية

مدن – يحظى التعليم بأهمية كبيرة لدى لاعبي كرة القدم الصغار أمثال الألماني فلوريان فيرتز (17 عاما)، الذي سيكمل حصصه الدراسية أثناء مشاركته في تمثيل منتخب بلاده الأول في مواجهة آيسلندا يوم الخميس المقبل، في مستهل مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال مدير اتحاد الكرة الألماني أوليفر بيرهوف “سنصطحب معنا مدرسا للمرة الأولى، لأن لاعب باير ليفركوزن فلوريان ما زال يؤدي امتحانات المدرسة الثانوية”،علما أن فيرتز سيخوص مشاركته الأولى مع المنتخب الأول، وكذلك الحال لجمال موسيالا (18 عاما) النجم الصاعد لبايرن ميونخ.

وقال بيرهوف في هذا الصدد: “أنا سعيد بكونهما جزءا من الفريق، لقد أظهر كل منهما القدرات التي تؤهله لذلك، كما أظهرا موهبة فنية كبيرة”.

يذكر أن اصطحاب المنتخبات الوطنية على مستوى الشباب المدرسين ليس أمرا غريبا على اتحاد الكرة الألماني، لكن لم يسبق أن حدث هذا مع المنتخب الأول – (الجزيرة الرياضية)