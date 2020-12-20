ألمانيا وبلجيكا تنويان تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا

برلين- تدرس ألمانيا حظر الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وفق ما قال مصدر حكومي الأحد لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر أنه على غرار هولندا حيث دخل حظر على كل الرحلات الآتية من المملكة المتحدة حيز التنفيذ الأحد، تدرس الحكومة الألمانية اتخاذ خطوة مماثلة “كخيار جاد” بالنسبة إلى الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا.

ويأتي القرار بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة البريطانية إعادة فرض حجر في لندن وجنوب شرق إنكلترا، في محاولة لوقف موجة أخرى من الإصابات منسوبة إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا.

من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحافي السبت إن انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة تزايد نتيجة سلالة جديدة منه “تنتقل بسهولة أكبر بكثير”، لكنه أضاف “لا يوجد ما يشير إلى أنه أكثر فتكا أو يسبب أعراضا مَرَضيّة أكثر خطورة” أو يقلل من فعالية اللقاحات.

فيما قررت بلجيكا الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا اعتباراً من منتصف ليل الأحد (23,00 ت غ) بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر في جزء من الأراضي البريطانية، وفق ما أفاد مسؤول حكومي وكالة فرانس برس.

وأوضح رئيس الوزراء الكسندر دو كرو في تصريح للتلفزيون البلجيكي “في ار تي” أن مدة التعليق ستكون 24 ساعة على الأقل. (أ ف ب)