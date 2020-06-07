خالد العميري

عمان – أكدت صحيفة (آس) الإسبانية في عددها الإلكتروني الصادر اليوم الأحد، على دخول نادي ألميريا الإسباني في مفاوضات مع نادي أبويل نيقوسيا القبرصي، تمهيدا لضم لاعب منتخبنا الوطني، موسى التعمري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية واسعة الإنتشار، أن النادي الإسباني – الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية – قدّم عرضا مبدئيا للنادي القبرصي من أجل ضم موسى التعمري، لم تكشف عن قيمته، بانتظار الرد الرسمي.

ووفقا لمصادر خاصة بالصحيفة المدريدية، فإن اهتمام نادي ألميريا الاسباني ومن قبله نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، دفع موسى التعمري للتفكير بعدم تجديد عقده مع النادي القبرصي، أملا بإيجاد فرصة احتراف جديدة تمكنه من تقديم نفسه بصورة أكبر لعمالقة “القارة العجوز”، على غرار “الفرعون المصري” محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي يُعد اليوم واحدا من نجوم الكرة العالمية.

El Almería, interesado en el Salah jordano https://t.co/4LFAiREypo — Francisco Roldan (@franciscor0ldan) June 7, 2020

ويعتبر التعمري “22 عاماً”، من الأعمدة الرئيسة بصفوف المنتخب الوطني، الذي ينتظر استكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بدءا من 13 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، بلقاء الكويت.

وبدأ التعمري حكايته مع كرة القدم، عندما انتسب لفرق الفئات العمرية بنادي شباب الأردن، ليلفت الأنظار إليه منذ الصغر كلاعب موهوب بالفطرة، يمتاز بالسرعة والمهارة، قبل أن يصعد للفريق الأول.

وفي موسم 2017، قام نادي شباب الأردن بإعارة التعمري إلى نادي الجزيرة، ليمثله في الاستحقاقات المحلية وبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، لتبدأ العروض الإحترافية تنهال عليه، قبل أن يقوم نادي أبويل نيقوسيا القبرصي بشراء عقده من ناديه الأم لثلاثة مواسم، ومعها واصل التعمري ابداعاته وحصل في الموسم المنقضي على جائزة أفضل لاعب بالدوري القبرصي.

Khaled.omeri@alghad.jo