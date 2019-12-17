ألوان مذهلة وتصميم جديد لهاتفHuawei P30 Pro وساعة Huawei WATCH GT 2 أنيقة بقياس 42 ملم رسمياً في الأسواق الأردنية

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك اليوم عن طرح هاتفها الذكيHuawei P30 Pro سعة 128 جيجابايت بلونين جديدين مستوحيان من سحر الطبيعة، بالإضافة إلى ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 ملم، رسمياً في السوق الأردني. ويرتقي هاتف Huawei P30 Pro بالمعايير الجمالية للهواتف الذكية، حيث ينضم الأزرق المستيك Mystic Blue واللافندر الفاتح Misty Lavender إلى قائمة ألوان هذه السلسلة التي تمتاز بمظهرها الأنيق وعتاد كاميراتها القوي وتقنياتها المبتكرة، والتي توفر بمجموعها باقة من التحسينات العصرية المذهلة. وستكون واجهة المستخدم EMUI 10 الجديدة متاحة لمستخدمي هواتف Huawei P30 Pro الجديدة عند تحديثه، وسيتم دعمها بباقة من أحدث المزايا لتزويدهم بأرقى تجارب الحياة الذكية إلى جانب تجارب التصوير غير المسبوقة. وقد أصبحت كل من هواتف Huawei P30 Pro بلونيها الجديدين، وساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 ملم بسوار مطاطي باللونين الأسود أو الأخضر، متاحة في السوق المحلي رسمياً اعتباراً من اليوم 16 كانون الأول.

تصميم جمالي جديد

مرة أخرى، يستوحي هاتف Huawei P30 Pro ألوانه من الطبيعة لتزويد المستخدمين بلونين جديدين هما اللون الأزرق المستيك واللافندر الفاتح ليقدم للمستخدمين خيارات أكثر. ويستوحي اللون الأزرق المستيك تميزه من ألوان وتموّجات السماء على صفحة المياه، في حين استوحي اللافندر الفاتح من سحر الشواطئ عند غروب الشمس. ويوفر كلا اللونين مزيجاً فريداً من اللمسات النهائية اللامعة والمطفية لتوفير تأثيرات بصرية غنية على الهاتف، فضلاً عن حمايته من أثر بصمات الأصابع وتقليل مخاطر تحطمه. ويمتاز الهاتف بتصميمه الذي يمزج الطابع العملي مع المظهر الأنيق، حيث تتكامل المعايير الجمالية الرفيعة مع توفير تجربة استخدام منقطعة النظير.

لا يزال الهاتف الذكي الرائد مع كاميرا قوية

حقق هاتف Huawei P30 Pro شهرة واسعة بفضل أدائه القوي وكاميرته الرباعية الفائقة من Leica بدقة 40 ميجابكسل. ويتميز الهاتف بعدسة فائقة التقريب حتى 50 مرة، إلى جانب إمكانية التقاط صور غير مسبوقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما يقدم الهاتف باقة من المزايا الإضافية التي تجعله الخيار الأمثل لالتقاط صور فريدة.

ويوفر وضع التصوير الليلي لصور السيلفي إمكانية التقاط صور مذهلة من الكاميرا الأمامية في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما تقلل هذه الميزة من سطوع مصادر الضوء في الخلفية، وبالتالي تسهم بشكل فاعل في تحسين التفاصيل الأخرى للحصول على صور سيلفي أكثر دقة في الليل. وتشتمل قائمة المزايا المحسّنة الأخرى على ميزة Huawei Vlog التي ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحرير مقاطع الفيديو، وإنشاء فيديوهات للنشر على مواقع الإنترنت تتكامل مع الموسيقى والمؤثرات المختلفة، بالإضافة إلى نمط تصوير “البورتريه” الذي يضيف تأثيرات ضبابية احترافية تبرز الموضوع الرئيسي للتصوير.

واجهة المستخدمEMUI 10 * لنمط حياة ذكية

استناداً إلى مزاياه الذكية، تهدف واجهة المستخدم EMUI 10 إلى توفير تجارب استخدام أكثر ذكاءً، ودقة وكفاءة لجميع السيناريوهات وأغراض الاستخدام من خلال تصميمها المستند إلى البحوث المتعلقة بالعامل البشري.

وتتمثل إحدى المزايا الأساسية لواجهة المستخدم EMUI 10 ميزة العرض على عدة شاشات*، بينما يعزز نظام العرض اللاسلكي المحسّن إمكانية التوصيل بين أنظمة Windows وAndroid. وبضغطة واحدة، سيتم توصيل الهاتف مع جهاز الحاسوب عبر زر اتصال المدى القريب (NFC)، حيث يتم عرض شاشة الهاتف على الحاسوب بشكل مباشر، مع إفساح المجال أمام المستخدمين للتحكم بالعرض باستخدام الملحقات الخارجية. وستعمل شاشات العرض في كل من الهاتف وجهاز الحاسوب بشكل منفصل، ما يفتح الباب واسعاً أمام مشاركة البيانات بين كلا النظامين. ومن خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الآن سحب وإفلات الصور، والملفات، ومقاطع الفيديو، والمستندات وغيرها بين أجهزة الحاسوب والهواتف بشكل فوري. وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين عند تحرير المستندات على الحاسوب سحب وإفلات الصور من الهاتف، وبعدها مشاركة المستند النهائي عبر منصات التراسل السريع على الهاتف.

علاوة على ذلك، توفر واجهة المستخدم EMUI 10 ميزة الوضع الداكن للشاشة Dark Mode الفريد من نوعه، والذي يعمل على تحسين مستويات التباين والألوان لتقديم تجربة استخدام مريحة في مختلف سيناريوهات الاستخدام. ومن الممكن أيضاً أن تتم إضافة ميزة الوضع الداكن للشاشة إلى تطبيقات الطرف الثالث، ما يتيح للمستخدمين فرصة اختيار وضعية اللون الداكن أو العادي بشكل مستقل في كل تطبيق دون أي انقطاع. وتقدم واجهة المستخدم EMUI 10 كذلك تجربة أكثر راحة وسلاسة من خلال طريقة عرض المجلة الجديدة. ويتوافق هذا النمط مع جهات الاتصال والإعدادات والمفكرة وتطبيقات عرض الصور، ما يتيح سهولة أكبر في التصفح مع توفير تصنيفات أفضل للتطبيقات.

اقرنها بساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 الأنيقة

استمدت ساعة Huawei WATCH GT 2 بقطر 42 ملم مظهرها الفريد من الجيل الذي سبقها مع المزيد من المعايير الجمالية بفضل شاشة العرض الكاملة والتصميم الذي يخلو من الحواف. ويتيح التصميم الزجاجي المتكامل وثلاثي الأبعاد نطاقاً أوسع لشاشة العرض، في حين يضفي التصميم الزجاجي المنحني وثلاثي الأبعاد مظهراً مفعماً بالحيوية على الساعة.

وتم تزويد ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 ملم بمعالج Kirin A1 من هواوي المخصص للأجهزة القابلة للارتداء، والذي يوفر سهولة واستقراراً أكبر في الاتصال مع استهلاك أقل للطاقة، بما يتيح إمكانية تشغيل الساعة بشكل متواصل لمدة تصل إلى أسبوع واحد. وتنفرد الساعة بمجموعة واسعة من المزايا الصحية التي تتكامل مع الوظيفة المتقدمة لمراقبة معدل نبضات القلب، ومراقبة النوم والإجهاد، و15 وضعاً رياضياً مختلفاً تشمل استخدام آلات التمارين الرياضية، وجهاز التجذيف. وتتألق ساعة Huawei WATCH GT 2 كأداة مساعدة تعتني بصحة مستخدمها طوال اليوم.

الأسعار والتوافر

يمكن للراغبين بالحصول على تجربة استخدام ذكية واستثنائية اقتناء هاتف Huawei P30 Pro بلونيه الجديدين المذهلين بسعر 499 ديناراً، وساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مليمتر – والمتاحة بسوار مطاطي باللونين الأسود والأخضر وبكمية محدودة لا تتجاوز 200 قطعة – بسعر 129 ديناراً، وذلك من خلال زيارة جميع المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في الأردن، أو طلبه مباشرة عبر متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo/).