ألونسو: قررت العودة للفورمولا1 لأنني في أفضل مستوياتي

مدريد – قال الإسباني فرناندو ألونسو سائق “ألباين” إنه قرر العودة للفورمولا1 لأنه شعر أنه يمر بأفضل مستوياته وان مازال أمامه أشياء ليفعلها في بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة الأولى.

وقال ألونسو في أول مؤتمر صحفي رسمي له مع الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) قبل بدء اختبارات ما قبل الموسم الجديد في البحرين “أعتقد أن عودتي جاءت لانني شعرت أنني في أفضل مستوياتي بالأشهر الأخيرة. كنت أقدم أداء أفضل من أي وقت مضى وكان علي أن اتخذ قرارا بشأن التحدي المقبل ولذا كانت الفورمولا1 أفضل مكان لي”.

وتابع “مازالت تتبقى أمامي أشياء لأفعلها. الفوز بالسباقات والبطولات يحتاج للحافز والحزم”.

وأضاف” لا يمكنني ضمان أي شيء ولكننا سنكافح من أجل تحقيق الانتصارات والألقاب في المستقبل”.

وتابع بطل العالم في الفورمولا1 مرتين “علينا التحسن إلى أقصى حد للحصول على النقاط، لكن مواجهة 23 سباقًا ستكون تحديًا وعلينا أن نكون على دراية بذلك لتوفير الطاقة والوصول بقوة في نوفمبر/تشرين ثان وديسمبر/كانون أول (أي نهاية الموسم) حتى لو كنا على ما يرام في آبL أغسطس, وأيلول/ سبتمبر”.– (إفي)