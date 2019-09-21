ألونسو مرشح بقوة لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد

مدريد – كشفت تقارير إخبارية أن اللاعب السابق لريال مدريد، تشابي ألونسو، مرشح لخلافة المدير الفني الحالي للفريق الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، حال استمرت نتائج “الميرينجي” السيئة.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الرياضية، أن ألونسو لاعب الوسط السابق لريال مدريد وليفربول وبايرن ميونيخ والذي يقود حاليا الفريق الرديف لنادي ريال سوسييداد، يلقى تقديرا كبيرا من رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الذي يفكر في الاعتماد عليه بالمرحلة المقبلة.

Xabi Alonso reportedly on Real Madrid's shortlist to replace Zinedine Zidane https://t.co/YQj4h98pwH — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 21, 2019

وانتشرت تقارير تؤكد أن إدارة النادي الملكي أصبحت لا تثق في قرارات “زيزو” بعدما منحته كل الصلاحيات في البداية لبناء فريق قوي في ولايته الثانية مع الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز أخبر المقربين إليه إلى أنه أخطأ بالسماح لتشابي ألونسو بالرحيل والتدريب في ناد آخر، وأنه يعد الأقرب لخلافة زيدان، وليس راؤول جونزاليس.

وذكرت أن رئيس النادي الملكي يرى أن ألونسو (37 عاما) يمتلك شخصية أقوى وأفكارا خططية متعددة.

وكان الريال قد تعرض لخسارة ضخمة في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا بالسقوط بثلاثية نظيفة على ملعب باريس سان جيرمان، كما فاز في مباراتين فقط في أول 4 جولات بالليغا. (إفي)