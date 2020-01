جدة – يأمل الإسباني فرناندو ألونسو في تحقيق إنجاز تاريخي بأن يصبح أول بطل عالم سابق للفورمولا واحد يفوز برالي دكار الصحرواي الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى بدءا من الأحد، ويسعى القطري ناصر العطية الى تكرار تتويج العام الماضي.

وتقام النسخة الـ42 للرالي الأكثر شهرة عالميا للمرة الأولى في المملكة، في خطوة أثارت انتقاد منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتأتي في ظل استراتيجية سعودية لاستضافة أحداث رياضية عالمية مختلفة.

ويمتد الرالي على 12 يوما ومسافة نحو 7500 كلم في مختلف أنحاء السعودية، انطلاق من مدينة جدة على البحر الأحمر، امتدادا على الخط الساحلي الغربي للمملكة وصولا الى مدينة نيوم المستقبلية، وعبر الصحاري المختلفة في وسط البلاد، قبل الختام في القدية غرب الرياض.

وسيكون ألونسو (38 عاما) المتوج بطلا للعالم للفئة الأولى مع رينو في العامين 2005 و2006، واحدا من 351 سائقا سينطلقون الأحد من مدينة جدة في الفئات الخمس (سيارات، شاحنات، دراجات نارية، الدراجات الرباعية “كواد” والباغي المفتوحة “سايد باي سايد”).

وسيشارك السائق الإسباني في منافسات فئة السيارات على متن “تويوتا”، برفقة مساعده مواطنه مارك كوما، آملا في أن يضيف الى سجله المذهل في سباقات السرعة، لقب الرالي الصحراوي الذي كان يقام في أميركا الجنوبية خلال الأعوام الماضية.

وابتعد ألونسو عن سباقات الفورمولا واحد بنهاية العام 2018، وفاز بسباق التحمل “لومان 24 ساعة”، ويأمل في ان يحرز لقب سباق “انديانابوليس 500” في الولايات المتحدة ضمن منافسات “اندي كار” هذا العام أيضا، وسبق لعدد من السائقين السابقين في بطولة الفورمولا واحد، أن فازوا برالي دكار، لكن لم يتمكن بطل عالم سابق حتى الآن من تحقيق ذلك.

#SaudiArabia's rally driver Yasir bin Saidan (No. 324) is back to hit the dunes in the T1 class in the 43rd edition of the #DakarRally this weekend, he spoke to Arab News ahead of the start #Dakar2020 #DakarInSaudi https://t.co/FnR2BOnmM4 pic.twitter.com/oAGhfh1zZy

— Arab News (@arabnews) January 3, 2020