ألونسو يعلن مشاركته في رالي داكار السعودية

(باريس) – أكد الإسباني فرناندو ألونسو، مشاركته في رالي دكار 2020 الذي يقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية في يناير المقبل، بألوان فريق تويوتا.

وكتب بطل العالم السابق للفورمولا1 على موقعه الرسمي على تويتر «الآن، أصبح رسمياً! سأشارك في دكار المقبل مع الأسطوري مارك كوما وتويوتا غازو رايسينغ. إنه تحد كبير.

Ya es oficial! Estaré en el próximo @dakar junto a @marc_coma y Toyota Gazoo Racing! Este es un reto apasionante! Vamos a por ello!✊️

So now it’s oficial! I will be on the next @dakar with the legend @marc_coma and Toyota Gazoo Racing! This is a big challenge! Let’s do it!✊️ pic.twitter.com/XlkF97Ohqg

— Fernando Alonso (@alo_oficial) October 24, 2019