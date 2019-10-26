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ألونسو يعلن مشاركته في رالي داكار السعودية

منذ ساعة واحدة

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(باريس) – أكد الإسباني فرناندو ألونسو، مشاركته في رالي دكار 2020 الذي يقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية في يناير المقبل، بألوان فريق تويوتا.

وكتب بطل العالم السابق للفورمولا1 على موقعه الرسمي على تويتر «الآن، أصبح رسمياً! سأشارك في دكار المقبل مع الأسطوري مارك كوما وتويوتا غازو رايسينغ. إنه تحد كبير.

ومنذ اعتزاله سباقات الفئة الأولى العام الماضي، فاز «الماتادور» الإسباني بلقب سباق 24 ساعة في لومان للمرة الثانية تواليا، كما أحرز لقب بطولة العالم للتحمل «دبليو إي سي» مع تويوتا.

وشارك ألونسو، الفائز ببطولة العالم لـ(لفورمولا1) مع رينو عامي 2005 و2006، أخيراً في رالي المغرب الصحراوي مع ملاحه ومواطنه كوما بطل دكار 5 مرات على متن دراجة نارية، وحل في المركز الـ27، علماً أنه سبق له أن خضع لتجارب عدة مع فريق تويوتا للتأقلم على متطلبات راليات الرايد.

ويأمل ألونسو في الفوز بسباق 500 مايل في إنديانابوليس، ضمن مسعاه لتحقيق «الألقاب الثلاثة» الكبيرة في رياضة السيارات، بعد فوزه ببطولة العالم لـ(لفورمولا1) أو (سباق موناكو) وسباق 24 ساعة في لومان. – (أ ف ب)

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