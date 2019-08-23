أليسون يتعافى بسرعة لكن عودته الى ليفربول لم تحدد بعد

ليفربول – أفاد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الجمعة أن حارسه الدولي البرازيلي أليسون بيكر يتعافى بسرعة من تمزق في ربلة الساق تعرض له في المرحلة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لكن عودته الى الفريق لم تحدد بعد.

وقال كلوب عشية لقاء أرسنال في المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز، “نريد منحه الوقت الذي يحتاج إليه، لكنه (وضع الإصابة) يبدو جيدا”.

Jürgen Klopp provides an update on @Alissonbecker. https://t.co/zyzlQDFf23 — Liverpool FC (@LFC) August 23, 2019

وأصيب الحارس الدولي في الشوط الأول من مباراة المرحلة الافتتاحية ضد نوريتش سيتي (4-1)، وغاب بالتالي عن المرحلة الثانية التي ارتكب فيها بديله الإسباني أدريان خطأ جاء منه هدف ساوثمبتون في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بفوز بطل أوروبا بنتيجة 2-1.

وكشف كلوب مُطَمئنا أنه “في البداية كان يستخدم عكازين، وهو أمر طبيعي بسبب نوع الإصابة التي يعاني منها. لكنهما لم يعودا (العكازان) موجودين، لذلك هو يمشي بشكل طبيعي ويمكنه التمرن بشكل مختلف تماما الآن، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أسبوع”.

أضاف “من الآن فصاعدا، أعتقد بأنه (التعافي) سيكون سريعا، لكن ما مدى السرعة، لا أعرف”.

وترك أليسون أثرا كبيرا على الأداء الدفاعي لليفربول منذ قدومه الى “أنفيلد” الموسم الماضي من روما الإيطالي مقابل 67 مليون جنيه استرليني (81 مليون دولار)، وأدى دورا أساسيا في إحرازه لقب دوري أبطال أوروبا وإنهائه الدوري الممتاز في المركز الثاني بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي البطل. -(أ ف ب)