أليسون يتعافى بسرعة لكن عودته الى ليفربول لم تحدد بعد

ليفربول – أفاد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الجمعة أن حارسه الدولي البرازيلي أليسون بيكر يتعافى بسرعة من تمزق في ربلة الساق تعرض له في المرحلة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لكن عودته الى الفريق لم تحدد بعد.

وقال كلوب عشية لقاء أرسنال في المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز، “نريد منحه الوقت الذي يحتاج إليه، لكنه (وضع الإصابة) يبدو جيدا”.

Jürgen Klopp provides an update on @Alissonbecker. https://t.co/zyzlQDFf23

— Liverpool FC (@LFC) August 23, 2019