أليسون يعود إلى تدريبات ليفربول بعد تعافيه من الاصابة

لندن – عاود حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر التمارين الجماعية مع فريقه ليفربول الانجليزي بعد غيابه لنحو 6 أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى، مبديا تعطشه للعودة الى الدفاع عن مرمى فريقه.

وقال بيكر (26 عاما) في تصريحات للموقع الالكتروني للنادي: “أنا على الطريق الصحيح، واعتقد أننا اقتربنا من العودة، بات في امكاني التمرن على أرض الملعب وأشعر أني بحالة جيدة”.

وتابع: “أشعر بالثقة وأعتقد الآن أن الأمر يقتصر على استعادة كامل قواي، كل ثقتي للعودة والقيام بما احب فعله”.

“I’m on a good way, I think we are nearly there.”@Alissonbecker's recovery from injury is progressing well, with #LFC's No.1 delighted to have taken a ‘massive’ step forward recently… 🙌https://t.co/tVLocwi8Mh — Liverpool FC (@LFC) September 25, 2019

يأتي ذلك بعد يومين من اختيار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أفضل حارس مرمى خلال حفل توزيع جوائزه السنوية الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، على خلفية مساهمته في قيادة ليفربول للقب دوري الأبطال الموسم الماضي، والحلول وصيفا لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما ساهم بيكر في تتويج البرازيل بلقب بطولة كوبا أميركا 2019.

وأصيب الحارس البالغ من العمر 26 عاما خلال مباراة الفريق الأحمر ضد نوريتش سيتي (4-1) في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز في التاسع من آب (أغسطس)، وعوضّ الإسباني أدريان الآتي الى أنفيلد هذا الموسم من وست هام، بنجاح غياب بيكر في الأسابيع الماضية.

وحصد ليفربول بغياب حارسه بيكر، العلامة الكاملة (18 نقطة) من 6 انتصارات في المراحل الست الأولى للدوري الإنجليزي، ويتصدر حاليا الترتيب بفارق 5 نقاط عن بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي.

Alisson Becker in 2019 – What a year! 🤩👏 #LFC 🔴 pic.twitter.com/Pamfcv8g6k — Anfield Watch (@AnfieldWatch) September 24, 2019

ويأمل الـ “ريدز” هذا الموسم في إنهاء فترة انتظار دامت 30 عاما للفوز باللقب المحلي، حيث أقر بيكر بأن تألق بديله أدريان سمح له بعدم استعجال عودته، لافتا: “أعتقد أن الشباب يقومون بعمل جيد، كل الفريق، وأدريان تحديداً”.

وتابع: “إنه لاعب استثنائي وصل متأخرا في مطلع الموسم الحالي، وقد أظهر للجميع قيمته، ليس فقط كلاعب بل كشخص وهذا الأهم، يقوم بعمل جيد جدا على أرض الملعب”.

وكان مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب قد ألمح سابقا إلى أن البرازيلي لن يعود إلى الملاعب قبل فترة التوقف الدولية في تشرين الأول (أكتوبر)، لكن بيكر الذي أكد أنه بات قادرا على الجري والقفز على ساقه اليمنى (المصابة)، يبدي توقه للعودة إلى المباريات.

وأوضح: “المباريات، الأجواء في أنفيلد والمباريات خارج الدار، كل المباريات التي شاهدتها أمام شاشة التلفزيون، أفكر فقط بمدى اشتياقي للعب، أريد أن أكون هناك وأريد مساعدة رفاقي، لم يعد بإمكاني الانتظار”. (أ ف ب)