أليسون يعود إلى تدريبات ليفربول بعد تعافيه من الاصابة

لندن – عاود حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر التمارين الجماعية مع فريقه ليفربول الانجليزي بعد غيابه لنحو 6 أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى، مبديا تعطشه للعودة الى الدفاع عن مرمى فريقه.

وقال بيكر (26 عاما) في تصريحات للموقع الالكتروني للنادي: “أنا على الطريق الصحيح، واعتقد أننا اقتربنا من العودة، بات في امكاني التمرن على أرض الملعب وأشعر أني بحالة جيدة”.

وتابع: “أشعر بالثقة وأعتقد الآن أن الأمر يقتصر على استعادة كامل قواي، كل ثقتي للعودة والقيام بما احب فعله”.

