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أليسون يعود الى تدريبات ليفربول بعد غياب طويل

منذ ساعتين

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لندن – عاد الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر، إلى تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي بعد غياب دام شهرين للإصابة في عضلة الفخذ خلال مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في آب (أغسطس) الماضي أمام نورويتش سيتي.

وخاض بيكر أو حصة تدريبية كاملة له منذ الإصابة، بعد أن خاض تدريبات فردية خلل اليومين الماضيين تمهيدا لعودته إلى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

كما شهد تدريب “الريدز” عودة المدافع الكاميروني جويل ماتيب الغائب عن الملاعب منذ 28 أيلول (سبتمبر) الماضي للإصابة خلال مباراة شيفلد يونايتد، فضلا عن نجم الفريق المصري محمد صلاح، الذي تدرب بمفرده بعد شفائه من إصابة في كاحل القدم، ضمن إطار تجهيزه للمباراة المهمة أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل على ملعب (أولد ترافورد).

ويغرد رجال الألماني يورجن كلوب في الصدارة بالعلامة الكاملة (24 نقطة) بفارق 8 نقاط كاملة عن حامل اللقب مانشستر سيتي. (إفي)

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