أليغري يؤكد رحيل رونالدو عن يوفنتوس

روما – أكد المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي ماسيمليانو أليجري، اليوم الجمعة، رحيل نجم الفريق كريستيانو رونالدو، وسط أنباء تفيد باقتراب انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وأن الصفقة متوقفة على بعض التفاصيل البسيطة التي سيحسهما وكيل اللاعب جورجي مينديش.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي اليوم “تواصلت مع رونالدو أمس، وقد أخبرني أنه ليس لديه نية لمواصلة المسيرة مع يوفنتوس. لذلك أستطيع تأكيد خبر رحيله الآن. ولذلك لم يتدرب مع الفريق وبالتالي لن يشارك في مباراة الغد أمام إمبولي”.

وأشار المدير الفني إلى أنه لا يشعر بالإحباط مما فعله رونالدو، مشيرا إلى أن اللاعب قد اتخذ القرار الذي يرى أنه يناسبه في الوقت الحالي، خاصة أن اللاعب كانت لديه رغبة في الرحيل منذ بداية الموسم الجاري، بعد عدم تواصل إدارة “البيانكونيري” معه من أجل التجديد بالرغم من تبقي أقل من عام على نهاية تعاقده مع الفريق.

وكان رونالدو قد توجه صباح اليوم إلى مقر تدريبات اليوفي، من أجل توديع زملائه وإخبارهم بأنه لن يواصل مسيرته مع الفريق هذا الموسم، في ظل اقترابه من الانضمام إلى مان سيتي، حسب تقارير صحفية إيطالية وإنجليزية، مع رغبة بطل الدوري في تدعيم الخطوط الأمامية بعد رحيل سرخيو أجويرو وفشل صفقة التعاقد مع هاري كين.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة خلال الساعات القادمة، بينما بدأت إدارة اليوفي في البحث عن بديل لرونالدو، وسط توقعات بإمكانية ضم الفريق لمهاجم ريال مدريد، الصربي لوكا يوفيتش، والذي لم يتأقلم مع أجواء الدوري الإسباني في ظل عدم اعتماد الفرنسي زين الدين زيدان ومن بعده الإيطالي كارلو أنشيلوتي عليه بشكل كبير. – (إفي)