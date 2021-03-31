أليك للطاقة توقع مشاريع بقدرة إنتاجية تبلغ 10.4 ميغاواط للحمل الذروي

دبي- أعلنت شركة أليك للطاقة – إحدى الشُعب التجارية ذات الصلة بمجموعة أليك – عن توقيع ثمانية مشاريع جديدة للطاقة الشمسية في الربع الأول من العام 2021، بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 10.4 ميغاواط للحِمل الذِروي.

وتعليقا على هذا الخبر، قال جيمس ستيوارت، المدير العام لشركة أليك للطاقة: “بفضل السياسة الوطنية الرشيدة والتزام الشركات المتزايد بالانتقال إلى الطاقة النظيفة، تمكنا من تزويد الشركات بإستراتيجيات متكاملة وواضحة من حيث التكلفة والاستدامة البيئية. كما نعتقد أنه في ظل القيادة الحكيمة للحكومة، سيستمر الاتجاه نحو الطاقة النظيفة في النمو، ونتطلع إلى لعب دور محوري في دعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.”

بعد انتهاء شركة أليك من “جناح التنقل” في موقع إكسبو 2020، والذي تطلب حلًا متصلاً بشبكة الطاقة الشمسية الكهروضوئية يبلغ 0.15 ميغاواط للحِمل الذِروي كي يتناسب مع تصميمه الفريد، تعاقدت الشركة على مشاريع جديدة تتضمن مشروعا متطورا لتخزين الطاقة الحرارية، ومواقف مبتكرة للسيارات وحلول أخرى مُصممة خصيصًا لأسطح المباني، وذلك في جميع أنحاء الدولة. وبفضل التكنولوجيا المتطورة التي تستخدمها أليك للطاقة، تمكنت من تركيب حلول الطاقة الشمسية بشكل واسع النطاق، مما يُعد مكسبا كبيرا سواء للعملاء أو المجتمع بشكل عام. فبمُجرد أن يتم تحصيل الطاقة من أشعة الشمس، يقوم العاكس بتحويل التيار المباشر إلى تيار متناوب، ومن ثم يتم استخدامه في المشروع قيد التنفيذ. وبفضل الرصد الدقيق الذي توفره تكنولوجيا العدادات الذكية، يتم قياس كمية الطاقة المستهلكة بعناية، مما يعني إمكانية التخلص من أي عجز في الشبكة إذا تطلب الأمر، وإمكانية تصدير أي فائض إلى شبكة المرافق العامة. وبهذا الشكل توفر حلول أليك للطاقة مصدرا إضافيا للطاقة النظيفة، مما يساعد على جعل دولة الإمارات بلدا صديقا للبيئة مع توفير مستوى أعلى من الخدمة لعملائها.