“أمازون” تتصدر أقوى العلامات التجارية في العالم

الغد– تخطت مجموعة “أمازون” الأميركية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية مجموعتي “غوغل” و”آبل” متصدرة ترتيب أقوى العلامات التجارية العالمية، وفق تصنيف أعدته شركة “كانتار”.

وبحسب هذا التصنيف السنوي الصادر بعنوان “براندز”، عززت المجموعة التي أسسها جيف بيزوس قيمة ماركتها بنسبة 52 % لتصل إلى 315 مليار دولار.

وأشارت شركة “كانتار” ومالكتها مجموعة “دبليو بي بي” البريطانية العملاقة في مجال العلاقات العامة، الثلاثاء في بيان إلى أن “أمازون” عززت قيمة ماركتها عن طريق “عمليات استحواذ ذكية وخدمة ممتازة للمستهلك وقدرة في التقدم على منافسيها من خلال تقديم نظام بيئي غني بالمنتجات والخدمات”.

وتقدمت “أمازون” من المرتبة الثالثة إلى الأولى منتزعة الصدارة من “غوغل” التي انتقلت إلى المركز الثالث مع قيمة مقدّرة بـ309 مليارات دولار.

واحتلت “آبل” المركز الثاني في هذا التصنيف مع قيمة مقدّرة بـ309,5 مليارات دولار.

وفي المراتب اللاحقة في التصنيف، حلت مجموعة “مايكروسوفت” وخدمة “فيزا” للدفع وشبكة “فيسبوك” ومجموعة “علي بابا” الصينية للتجارة الإلكترونية.

وأشار معدو الدراسة التي تشمل أبرز مئة علامة تجارية في العالم، إلى أن التصنيف يلحظ الأهمية الكبيرة لشركات التكنولوجيا والمال والتوزيع، وهي مجالات تفيد بدرجة كبيرة من نمو النشاطات الإلكترونية.

وخارج هذه القطاعات، أبرز العلامات التجارية هي سلسلة “ماكدونالدز” لمطاعم الوجبات السريعة التي حلت تاسعة في التصنيف.

ومن بين العلامات التجارية الوافدة حديثا إلى هذا الترتيب شركات تكنولوجيا أميركية بينها “ديل تكنولوجيز” وأخرى صينية مثل “شاومي”.

ولفتت الدراسة إلى تصاعد نفوذ العلامات التجارية الآسيوية التي تحتل 23 منها مواقع في هذا التصنيف، بينها 15 ماركة صينية.

كذلك، كان لمجموعات فرنسية حصة في هذا الترتيب، مع علامات تجارية متخصصة في المنتجات الفاخرة أبرزها “لوي فويتون” (22) و”شانيل” (31) و”إيرميس” (37) وأيضا “لوريال” (43).

وقد أعدت هذا التصنيف شركة “كانتار” للبحوث استنادا إلى بيانات تجارية جمعت من 3,7 ملايين مستهلك وهي تتناول أكثر من 166 ألف علامة تجارية. (أ ف ب)