“أمازون” تنظم المؤتمر التقني AmTech في عمان



عمان- أطلقت “أمازون” الأحد الماضي مؤتمرها التقني AmTech في الأردن، والذي يسجل حضوره الأول في المنطقة لإلهام والاحتفال بمجتمع التكنولوجيا الحيوي في المملكة، وافتتح فعالياته معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة ونائب رئيس شركة أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رونالدو مشحور، ويجمع المؤتمر قادة أمازون من مختلف أنحاء العالم إلى جانب المجتمع التقني في الأردن.

وخلال حفل الافتتاح، عبّر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، عن اعتزازه باستضافة الأردن لهذا المؤتمر الحيوي الذي تنظمه أمازون لأول مرة في المملكة، كما وتحتضن عمان مكتبا حيويا لأمازون منوها بالدور الفاعل الذي يلعبه الرياديين الأردنيين على هذا الصعيد.

وأكد الوزير غرايبة أنّ الوزارة تعمل على ترجمة محاور عملها من خلال العديد من البرامج والمبادرات لا سيما المتعلقة بالمهارات الرقمية والدفع الرقمي، مبيناً أن الحكومة ممثلة بجميع وزاراتها ومؤسساتها الحكومية ستتوقف عن استقبال الدفعات النقدية اعتباراً من العام 2020 وبشكل تدريجي.

وشدد الوزير غرايبة على حرص وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على متابعة المعايير والممارسات الدولية الفضلى، مشيرا إلى أن برنامج المهارات الرقمية والدفع الرقمي الذي يتم العمل عليه، والذي تم تصميمه بالتعاون مع مجلس المهارات القطاعية في الهند، يعتبر تجربة ناجحة جداً في خلق فرص العمل والتدريب ضمن القطاع.

ودشن المؤتمر فعالياته بكلمة افتتاحية للسيد مشحور، وكلمة لمعالي السيد مثنى غرايبة. وشملت عرضاً من السيد عمر سدودي المدير التفنيذي لشركة بيفورت “إحدى شركات أمازون” عن مجال التكنولوجيا في القطاع المالي والمصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تلاها عدد من الجلسات التي ألقت الضوء على مهمة أمازون وتركز عملها لتكون الشركة الأكثر اهتماماً وتركيزاً على العملاء حول العالم. وشمل المؤتمر عدداً من العروض والجلسات التي غطت مواضيع من بينها: