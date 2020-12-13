“أمازون” تنظم مؤتمر AMTECH 2020 في عمان

عمان- نظّمت أمازون الدورة الثانية من مؤتمر AMTECH 2020 التقني في العاصمة الأردنية عمّان، يومي 9 و10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وتأتي الدورة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المؤتمر العام الماضي. ويهدف مؤتمر AMTECH 2020 إلى دعم المجتمع التقني الأردني، الذي يتميز بحيويته وقدراته الكبيرة. وعُقد المؤتمر بتقنية البث الرقمي، حيث شهد حوارات افتراضية شارك فيها عدد من أهم الشخصيات من أمازون من مختلف أنحاء العالم، للتواصل مع المواهب الأردنية الناشئة في قطاع التكنولوجيا الذي يشهد ازدهاراً ونجاحاً كبيرين في المملكة.

وشمل برنامج المؤتمر العديد من الجلسات المهمة، حيث انطلق بكلمة افتتاحية ألقاها رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول التركيز على خدمة العملاء، الذي يعد من الركائز الأساسية لأمازون، كما أنه الموضوع الرئيسي للمؤتمر بدورته الحالية.

وبعد الكلمة الافتتاحية، انطلقت مجموعة من الجلسات المباشرة والندوات المسجلة، إلى جانب الجلسات الحوارية المخصصة للإجابة عن أسئلة المشاركين والتواصل المباشر بين المواهب الشابة ومسؤولي أمازون. وناقش مؤتمر AMTECH 2020، الذي عُقد تحت شعار الشغف بتلبية احتياجات العملاء، مجموعة متنوعة من المواضيع التي شملت تعلم الآلة والتقنيات المالية وتصميم البرمجيات والشؤون اللوجستية والمخزون وخدمات أمازون ويب (AWS).

وتعليقاً على المؤتمر، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يأتي تنظيم الدورة الثانية من مؤتمر AMTECH 2020 كخطوة طبيعية بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في دورته الأولى العام الماضي. وتتميز الأردن بوجود عدد كبير من المواهب التقنية والبرمجية فيها، وهو ما ظهر بوضوح في الدورة الحالية من المؤتمر. وقد كانت التجربة فريدة تماماً هذا العام، وشهدت نقاشات معمقة أظهرت قوة القطاع التقني في المملكة وقدراته الكبيرة. وقد عمل فريقنا في أمازون على استعراض أحدث الابتكارات التقنية، والتواصل الفاعل مع المواهب الواعدة المشاركة في الفعالية من الأردن”.

وأردف مشحور بقوله: “تقوم أمازون على 4 ركائز رئيسية، هي التركيز على خدمة العملاء عوضاً عن المنافسة، والشغف بالابتكار، والالتزام بالامتياز الإداري، والتخطيط طويل الأمد. وأتاح لنا مؤتمر AMTECH 2020 التقني الفرصة لمناقشة الموارد الضرورية لتطوير حلول فريدة تلبي، على المدى الطويل، الاحتياجات المتنامية للعملاء في المنطقة”.

وعقب افتتاح الفعالية شارك راجيف راستوجي، نائب الرئيس لشؤون تعلم الآلة في أمازون الهند، بعرض تقديمي ناقش خلاله أفضل الممارسات في نمذجة تعلم الآلة. كما تضمن المؤتمر عدة عروض تقديمية سلطت الضوء على رسالة أمازون المتمثلة في أن تكون أكثر شركات العالم تركيزاً على تلبية احتياجات العملاء. وشملت المواضيع كيفية بناء برمجيات قادرة على التفكير تركز على احتياجات العملاء، الذي ناقشته آرونا راجان، مدير أول للمواد الاستهلاكية في أمازون الهند، وتطوير التقنيات المالية، الذي ناقشه عمر حلبية، رئيس شؤون التكنولوجيا، مدفوعات أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والتفكير بتصميم البرمجيات، الذي ناقشه فنكاتارامانان سوبرامانيان، المهندس الرئيسي، شؤون الصادرات والتوسع لدى أمازون. وإعادة تعريف مفاهيم المخزون: نموذج البضائع، الذي ناقشه جون دارو، المهندس الرئيسي الأول، شؤون المستودعات والروبوتات لدى أمازون

وشهدت القوة العاملة لدى أمازون في الأردن نمواً ثابتاً، حيث تسهم المواهب الكبيرة والمتنوعة المتوفرة في المملكة بأداء دور رئيسي في الشركة. وتتابع أمازون أعمالها الاستثمارية في الأردن من خلال مكتبها في عمّان وفريق عمل مؤلف من أكثر من 600 موظفاً، يؤدون دوراً محورياً في تطوير الابتكارات التي تقدمها الشركة لعملائها في المنطقة.