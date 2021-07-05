“أمازون” في المرتبة الأولى في قطاع الخدمات السحابية تليها “مايكروسوفت” و”علي بابا”



دبي- حققت سوق خدمات البنية التحتية (IaaS) نمواً بنسبة 40.7 % في أنحاء العالم كافة في العام 2020 لتصل إلى 64.3 مليار دولار، بزيادة على 45.7 مليار دولار سجلتها هذه السوق في العام 2019، وذلك وفقاً لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر. وحافظت شركة “أمازون” على ريادتها لسوق خدمات البنية التحتية خلال العام 2020، تليها في ذلك كل من “مايكروسوفت” و”علي بابا” و”جوجل” و”هواوي”.

وفي هذا السياق، قال سيد ناج، نائب رئيس الأبحاث لدى “جارتنر”: “تواصل الشركات الكبرى في بناء حلول سحابية وطرفية موزعة يمكن من خلالها توسيع مدى وصول الخدمات السحابية العامة إلى أبنية المؤسسات والبيئات الخاصة، إضافة إلى تلبية احتياجات المؤسسات في ما يتعلق بسيادة البيانات، وإمكانية تنفيذ الأعمال أثناء التنقل، وزمن تنفيذ العمليات على الشبكة. وقد أسهم ذلك، إلى جانب اعتماد المزيد من المؤسسات على خدمات السحابة العامة خلال الأزمة الصحية العالمية، إلى تحقيق السوق الرقمية لنمو مزدوج لعام آخر وذلك خلال العام 2020”. وقد استحوذت الشركات الخمس الكبرى المزودة لخدمات البنية التحتية على 80 % من السوق في العام 2020، كما أظهرت 90 % من جميع الشركات المزودة لهذه الخدمات نمواً أكبر. وحافظت شركة “أمازون” على ريادتها لسوق خدمات البنية التحتية العالمية بتحقيقها إيرادات بلغت 26.2 مليار دولار في العام 2020 وبحصة سوقية بنسبة 41 %. لكن نمو شركة “أمازون” بنسبة 28.7 % كان أبطأ بقليل مقارنة بنمو السوق، حيث يعكس نمو مبيعات الشركة الزيادة في معدلات استخدام العملاء لخدماتها بشكل أساسي. ووفقاً لتقرير جارتنر، حافظت شركة مايكروسوفت على المرتبة الثانية في الحصص السوقية لخدمات البنية التحتية بتحقيقها لنمو بنسبة 60 %، حيث وصلت عائداتها إلى 12.7 مليار دولار في العام 2020. كما أدت الأزمة الصحية العالمية والاضطرابات التي شهدتها بيئات العمل خلال فترة الوباء إلى زيادة الطلب من قبل العملاء الحاليين لمنصة Azure من مايكروسوفت لنقل مهام العمل الحرجة لديهم خصوصاً فيما يتعلق بتطبيقات الرعاية الصحية المرتبطة بالروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوائم التصنيع الرقمية وعمليات التجارة الإلكترونية في قطاع البيع بالتجزئة.