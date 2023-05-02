أمام اختبارات الزمن.. متى تكون الصداقة حقيقية؟

ربى الرياحي

عمان- في مشوار الحياة، ومع وجود الكثير من الصعوبات، تبقى الصداقة الوثيقة الأعمق؛ حيث إن المشاعر فيها آمنة وراسخة، فالصداقة الحقيقية ثقة واحترام وحب، وهي علاقة ودية تنشأ بين شخصين أو أكثر تتميز بالصدق وحسن النية والتماس الأعذار ومساندة الصديق في حزنه قبل فرحه، والنقطة الأهم أن تكون هذه الصداقة صامدة وقوية أمام اختبارات الزمن.

الصداقة موقف، هذا ما تؤكده ولاء (29 عاما)؛ إذ تعتبر أن قوة الصداقة وعمقها ليسا بعدد السنوات الطويلة، وأنه مخطئ من يعتقد أن الصداقة هي فقط الوجه الجميل من الحياة، الصداقة لا تكون حقيقية إلا إذا كانت شاهدا أيضا على الدموع والخيبات والخسارات. مبينة أن الصديق الحقيقي يعرفنا أكثر من أنفسنا، كما أننا نرى حقيقتنا من خلاله، لأن الصديق ببساطة يتمنى الخير لصديقه دائما ويريد أن يكون ناصحا له في أكثر المواقف صعوبة يعينه ويسانده، فهو مرآته التي تذكره بحقيقته.

ويوافقها عزمي الرأي، يقول “بعض الأصدقاء يدخلون حياتنا في وقت متأخر، لكنهم بمواقفهم وصدقهم وقدرتهم على ملامسة أرواحنا يصبحون الأغلى والأقرب، فالصداقة بحقيقتها ليست مجرد سنوات، بل هي وثيقة صدق واعتراف بقيمة هذا الشخص تحديدا في القلب، فالأشياء التي تجمعهم أكثر بكثير من تلك التي تفرقهم، هناك ذكريات وتفاصيل لا تنسى ولحظات حقيقية تثبت أن هذا الصديق أهل للحب والاحترام والثقة وأن الأيام، حتى وإن جارت أو قست، فهناك أشخاص بالقرب من أرواحنا يساندوننا بقلوبهم ومواقفهم النبيلة التي لا تقدر بثمن”.

وترى سلمى (35 عاما)، أن الصديق الحقيقي يقبل صديقه كما هو بعيوبه قبل محاسنه، فالصداقة احتضان، والهدف منها ليس المهاجمة أو التغيير، وإنما هي علاقة فيها الصدق والأمان والوفاء، وهي أيضا ملاذ للراحة يجد فيها كل طرف من الأطراف سكينته ويكون فيها الجميع حقيقيين يتصرفون على طبيعتهم دون حاجة للأقنعة أو الحواجز، وهذا لا يعني أن على الأصدقاء أن يعجبوا أو يوافقوا على كل ما يفعله الصديق أو يقوله. مشيرة إلى أن الصداقة تكون حقيقية عندما نجد شخصا واحدا على الأقل يرى فينا الأشياء الإيجابية التي لا نراها حتى نحن.

وتظهر الدراسات أنه حتى لو كان لدى الأشخاص الآلاف من الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنهم عادة ما يحافظون على علاقات وثيقة مع عدد قليل من الأشخاص في الحياة الحقيقية.

وحول ذلك، يوضح الاختصاصي الاجتماعي محمد جريبيع، أن الصداقة الحقيقية هي علاقة قائمة بين طرفين أو أكثر في بعض الأحيان وتبنى على الحب والتفاهم والتكامل والثقة والإيثار والصدق.

ومن وجهة نظره، فإن الصداقة لا تقاس بطول المدة الزمنية بقدر ما تقاس بالمواقف والتضحية وتقبل العيوب وغفران الأخطاء وتقديم النصيحة والاحتواء، فالصديق الحقيقي يوجد في الشدة كما في الرخاء، رغم أن المدة الزمنية لها دور كبير في تقوية الصداقة. لافتا إلى أن اختبارات الحياة كثيرة وأن العلاقة الأعمق والأبقى هي تلك التي لا تميل حيث الرياح تميل بل تظل صامدة تزيدها الأزمات صلابة.

هذا ويبين جريبيع أن الأصدقاء الحقيقيين يسعدون لنجاحات بعضهم بعضا ويصفقون لها، كما أنهم يقولون الحقيقة دائما لأنهم يخافون على صديقهم ويحبون له الخير يقولون الحقيقة ليس لإيذائه بل ليكون نسخة أفضل من نفسه، فصدق العلاقة يكمن في قول الحقيقة لا قول ما يرضيه.

يكمل جريبيع “ولأن النفوس تتغير والعلاقات أحيانا تضعف أمام تقلبات الحياة، فقد يصدم الأشخاص بمن كانوا يجزمون بصدق وفائهم ومحبتهم، ولغربلة هؤلاء الأشخاص فلا بد من اختبارهم وتمييز المزيف من الحقيقي، فالصداقة ليست بالعدد وإنما بالجوهر. فمن يراك صديقه سيغفر زلاتك ويبقى على تواصل معك وستكون جزءا من حياته، إضافة إلى أنه سيدعم خياراتك، وخاصة إذا كانت في صالحك وتسعدك سيدفعك لتحقق أهدافك وطموحاتك”.

ويشير الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، إلى أن الصداقة هي علاقة إنسانية سامية تقوم بين شخصين أو مجموعة من الأشخاص وتتميز بالمودة والألفة والثقة والاحترام، وهي مهمة جدا بالنسبة للجميع، إذ إن الصداقة كنز ثمين يساعد الإنسان على التكيف والتأقلم مع مصاعب الحياة، ومحظوظ من يجد صحبة حقيقية تقف معه في كل الأوقات ولا تحكم عليه أو تحبطه أو تؤذي مشاعره، بل هذه الصحبة بكل ما لديها من حب قادرة على أن تريحه وتستمع له وتشعره باهتمامها وأيضا تعتذر له إذا استدعى الأمر.

ويلفت مطارنة إلى أن للصداقة الحقيقية دورا مهما في حياة الإنسان، إذ إنها تخفف من شعور الوحدة وتزيد من إحساسه بالانتماء، كما أن وجود الأصدقاء مصدر للسعادة والرضا ويحسن الثقة بالنفس، وأيضا يساعد على التغلب على الصدمات كالفشل أو الإصابة بالأمراض أو الطلاق.. وللأصدقاء أحيانا فضل في تغيير أو تجنب بعض العادات غير الصحية كعدم ممارسة الرياضة مثلا.

وبحسب مطارنة، فإن الحفاظ على الصداقات الحقيقية يحتاج، لتستمر طويلا، إلى بناء أسس متينة وحل الخلافات أولا بأول وزيادة التواصل وإظهار التقدير، إضافة إلى وضع حدود واضحة وصحية بينهم كأصدقاء واحترامها، الاستماع للصديق والتعاطف مع مشاعره وتجاربه الحياتية سواء كانت حزينة أو سعيدة، وإعطائه مساحة كافية للتنفس والعزلة إذا أراد ذلك، وأخيرا ممارسة الصدق والشفافية وإبداء الاهتمام بمشاعر الأصدقاء.