أمام ثلاث جبهات

يديعوت أحرونوت

بقلم: عاموس جلعاد وميخائيل ميلشتاين

تتصدى اسرائيل في الاشهر الاخيرة لثلاث بؤر توتر أمني مركزية: قطاع غزة، لبنان وايران (ولا سيما في سياق منطقة الخليج). لقد تطور التوتر في الساحات الثلاثة على خلفية منفردة ولكنها تنطوي على قاسم مشترك في شكل جسارة زائدة من جانب اعداء اسرائيل، ومحاولة حذرة من جانبهم لاعادة تصميم قواعد اللعب في المواجهة مع اسرائيل.

التعبير الاول عن ذلك كان حملة “حارس الاسوار” التي بادرت فيها حماس لأول مرة بمعركة عسكرية واسعة، وذلك دون توتر مسبق في قطاع غزة بل ردا على ما يجري في القدس (المحتلة). في السياق الايراني برزت مؤخرا الضربات للسفينة في منطقة الخليج، وبعضها بملكية اسرائيلية وعلى رأسها العملية ضد السفينة التجارية التي قتل فيها مدنيان (بريطاني وروماني). التعبير الاخير على الميل الموصوف نجده في نار حزب الله الى شمال اسرائيل في اعقاب هجوم الجيش الاسرائيلي (الذي جاء بعد اطلاق صواريخ من جنوب لبنان)، وذلك لأول مرة منذ 2006.

من شأن جملة الاحداث ان تشهد على تغيير يتحقق في منطق اعداء اسرائيل الذين اتخذوا في السنوات الاخيرة سياسة كبح عميق خوفا من التورط في تصعيد واسع. يحدث هذا التغيير في اعقاب تحولات في المنظومات الاقليمية والدولية، وعلى رأسها: صعود ادارة جديدة في الولايات المتحدة تعد في نظر الكثيرين في الشرق الاوسط كمن تبدي حماسة اقل من سابقتها للعمل بقوة في المنطقة؛ تركيز اسرائيل على ازمة الكورونا والعقدة السياسية الداخلية المتواصلة؛ والضعف والخوف الذي يبديه العالم العربي السني، ضمن امور اخرى في اعقاب تقديره بأن واشنطن لا توفر له دعما مستقرا كما كان في الماضي.

إن الجرأة التي تبديها حماس، حزب الله وايران ليس معناها الضياع التام للردع الاسرائيلي واظهار استعداد لمواجهة شديدة القوة معها. يدور الحديث عن تجربة ومناورة هدفهما الفحص كيف يمكن خلق مجال عمل يتيح احتكاكا مع اسرائيل والرد على اعمالها دون الوصول الى مواجهة شاملة ضدها. يدور الحديث عن نوع من “المعركة ما بين الحروب” من انتاج معسكر المقاومة والذي وجد تعبيرا مختلفا له في كل ساحة: في قطاع غزة من خلال ارهاب البالونات، في الخليج بالضرب المتواصل للسفن، وفي لبنان من خلال اطلاق متقطع للصواريخ، ليس واضحا بعد اذا كانت هذه ظاهرة شاذة ام نمطا متكررا.

تدير الجهات الثلاث متابعة حثيثة لردود فعل اسرائيل والساحات الاقليمية والدولية على الاحتكاكات المختلفة وتأخذ الانطباع على ما يبدو بأن هذه ليست شديدة كما كانت في الماضي. في حملة “حارس الاسوار” وان كانت تلقت حماس ضربة عسكرية ذات مغزى الا انها سجلت انجازات استراتيجية في شكل تعزيز صورتها في الداخل واثارة المجتمع العربي في اسرائيل. ايران لم تتكبد ضررا ذا مغزى في اعقاب خطواتها العدوانية في الخليج (الحوار بينها وبين الاسرة الدولة في الموضوع النووي مستمر، ومندوبو الاتحاد الاوروبي حضروا احتفال تنصيب رئيسها الجديد). واطلاق الصواريخ في لبنان لم يستجب بضربة اسرائيلية حادة او بانتقاد دولي لاذع (وان كانت ترافقت ونقدا شديدا ضد حزب الله داخل لبنان). يستوجب تلاحق الأحداث فحصا للشكل التي تنظر فيه اسرائيل لمنطق خصومها ولتقدير نشاطهم. في هذا السياق تتبين منذ بضعة اشهر فجوة بين التقدير الاسرائيلي في أن هؤلاء مردوعون ويسعون قدر استطاعتهم للحفاظ على الهدوء مع اسرائيل، ضمن امور اخرى على خلفية مشاكلهم الداخلية (الضائقة المدنية في القطاع؛ انهيار الدولة اللبنانية؛ والمحاولة الايرانية لتحسين مكانتها في الساحة الدولية)، وبين الواقع بالفعل الذي يتخذ فيها هؤلاء الجرأة التي ولدت منذ الآن مفاجآت في شكل المبادرة الهجومية لحماس ضد اسرائيل او رد حزب الله على هجوم ا لجيش الاسرائيلي في لبنان.

الفرضية الاسرائيلية الاساس حول المردوعات ونفور خصومها من معركة واسعة صحيحة بالفعل ولكنها تفوت استعدادهم لاتخاذ خطوات عسكرية توجد في نظرهم تحت مستوى التصعيد الشامل. هذه فجوة مطلوب فهمها واستيعاها بدلا من الانجرار الى حلول سهلة نسبيا مثل التفسيرات التي تقول ان العدو فقد تفكره واصبح غير متوقع، مثلما زعم مؤخرا عن يحيى السنوار.

على اسرائيل أن تلاحظ المحور الذي يربط بين ساحات التطور والتي وان كانت تدار على خلفية منفردة لكن اللاعبين المركزيين فيها يعكسون منطقا مشابها بل ويجرون بينهم حوارا وسياقات تعلم مشتركة. على اسرائيل ان تفهم بان اعداءها ما يزالون مردوعين من معركة شاملة ضدها ولكنهم يحاولون الفحص هل يمكن اعادة رسم الخطوط الحمراء تجاهها. هذه الدينامية من شأنها ان توجه اسرائيل – ولكن اعداءها ايضا – الى تصعيد واسع، وذلك ايضا دون تخطيط وبخلاف المصالح الاساس لعموم اللاعبين.