أمانة تتعاون مع Real Vision لتوفير أدوات تعليمية متقدمة تعزز المعرفة المالية للعملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يمكن لعملاء أمانة الآن الاستفادة من دورات ودروس مجانية في مجالات الاستثمار والتداول

دبي، الإمارات العربية المتحدة – XX مارس 2023: أعلنت أمانة، منصة الوساطة المالية الجديدة المتخصصة بالتداول الإلكتروني والرائدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونها مع Real Vision، المنصة الرائدة في مجال التثقيف المالي، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتقدم خدماتها رقمياً بحسب الطلب، لمنح عملاء “أمانة” فرصة تنمية معرفتهم المالية وتعزيز خبراتهم ومهاراتهم في مجال التداول والاستثمار بمساعدة خبراء Real Vision.

وتهدف الشراكة الجديدة إلى تمكين عملاء أمانة في الشرق الأوسط من التمتع بخبرات ومعرفة أعمق في مجال التداول والاستثمار، من خلال إتاحة المجال أمامهم لحضور جلسات ودورات تعليمية مفتوحة عبر تطبيق أمانة amana.app، أو موقعها الإلكتروني، مما يتيح لهم الوصول بسلاسة وثقة أكبر إلى الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

وقال محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة: “إن التداول والاستثمار من المهارات المكتسبة، ونسعى إلى تزويد مختلف فئات عملائنا بكل ما يحتاجونه من معرفة ومهارات لمساعدتهم على بناء مستقبلهم المالي بنجاح. ويحتاج العملاء اليوم إلى فهم واقع الأسواق، ومعرفة المخاطر التي تنطوي عليها وكيفية إدارتها، كما أنهم بحاجة أيضاً إلى التمتع بمعرفة عملية ونصائح وأدوات لمساعدتهم في رحلة الاستثمار. وهذا بالتحديد ما تتمحور حوله شراكتنا مع Real Vision. وتنسجم هذه الشراكة مع رؤيتنا الهادفة إلى لعب دور حيوي في تعزيز المعرفة المالية لدى سكان المنطقة”.

وستطلق أمانة بالشراكة مع Real Vision، “سلسلة دروس المستثمر” و” دورة الاستثمار الحقيقي “. وتُعد “سلسلة دروس المستثمر” عبارة عن مقاطع فيديو صغيرة الحجم لمساعدة المستثمرين على التعرف على المفاهيم المهمة في السوق بشكلٍ أفضل، بينما تُعد دورة الاستثمار الحقيقي برنامجاً رائداً طوّرته Real Vision ومكوّن من 5 وحدات، وأشرف على إعداده وتصميمه نخبة من الخبراء العالميين لمساعدة العملاء على التمتع بمهارات استثمارية أفضل ليصبحوا أكثر ثقة في عالم التداول.

وعلى عكس الدورات الأكاديمية النموذجية، تم تطوير هذه الدورات التثقيفية استناداً إلى منهجيات عملية للتداول والاستثمار، حيث سيتعرف المتداولون على مهارات تخفيف المخاطر وإدارة الأصول والمحافظ والمشتقات، فضلاً على أنواع الاستراتيجيات الاستثمارية.

وسيُتاح لعملاء “أمانة” أيضاً إمكانية مشاهدة الفيديو اليومي الذي تقدمه منصة Real Vision والذي يغطي اتجاهات الأسواق المالية حول العالم، بالإضافة إلى فيديو يومي مخصص لتغطية أسواق العملات المشفرة.

وستقدّم أمانة أيضاً لعملائها تحديثاً دورياً للأسواق المالية الإقليمية كل أسبوعين، والذي يغطي اتجاهات الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتزامن مع الزخم المتزايد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار في أسواق رأس المال المحلية.

وبشكلٍ عام، يمكن لعملاء أمانة الآن الاستمتاع بخمس ميزات رئيسة جديدة حصرياً على الموقع الإلكتروني لـ “أمانة” وتطبيقها للأجهزة الذكية والتي ستساعدهم على سد الفجوة المعرفية:

سلسلة دروس المستثمر : متاحة على الموقع الإلكتروني www.amana.app وعبر تطبيق أمانة للأجهزة الذكية.

: متاحة على الموقع الإلكتروني www.amana.app وعبر تطبيق أمانة للأجهزة الذكية. دورة الاستثمار الحقيقي : متاحة من خلال التطبيق فقط.

: متاحة من خلال التطبيق فقط. الفيديو اليومي الموجز لاتجاهات الأسواق (أيام الأسبوع) : متاح من خلال التطبيق فقط.

: متاح من خلال التطبيق فقط. الفيديو اليومي المخصص لتغطية أسواق العملات المشفرة (أيام الأسبوع) : متاح من خلال التطبيق فقط.

: متاح من خلال التطبيق فقط. الفيديو الخاص باتجاهات الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كل أسبوعين: متاح من خلال التطبيق فقط.

وتتوفر حالياً الدورات التثقيفية ومقاطع الفيديو التي صممتها Real Vision على منصات أمانة. ويمكن لجميع العملاء الوصول إلى هذه الدورات ومقاطع الفيديو مجاناً.

ومن جانبه قال راؤول بال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Real Vision : “إن هدفنا هو تزويد جميع فئات المتداولين بمن فيهم المتداولين المبتدئين والمستثمرين المحترفين بإمكانية الوصول بسلاسة إلى أفضل الرؤى والتحليلات التي يقدمها أشهر الخبراء والمحللين في مجال الخدمات المالية على مستوى العالم. وفي الواقع هناك كميات كبيرة من التحليلات والمعلومات التي يتم تقديمها في التغطيات الخاصة باتجاهات الأسواق، ما يعني أنه من المستحيل على المستثمرين الحصول على رؤية حقيقية وواضحة. وتتمحور مهمتنا حول تمكين الأشخاص من التحلي بالمعرفة والحصول على رؤى ومهارات مفيدة، ويسعدني أن أرحب بمجتمع عملاء أمانة ليكونوا جزءاً من عالم Real Vision”.

وتشكل دورات Real Vision أحدث إضافات أمانة إلى قسم “التعلم – Learn” الموجود مسبقاً على الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيقها للهواتف الذكية، ويضم بالفعل مكتبة شاملة من المدونات ومقاطع الفيديو التي تغطي مجموعة واسعة من موضوعات التداول والاستثمار، بما في ذلك مقاطع الفيديو الإرشادية. وتلتزم أمانة بمواصلة تعزيز إمكانيات قسم “التعلم” وتقديم المزيد من الأدوات عالية الجودة في مجال التعليم والتثقيف المالي لعملائها في المستقبل. وتتوفر كل المدونات ومقاطع الفيديو مجاناً على الموقع الإلكتروني وتطبيق أمانة للهاتف المحمول.