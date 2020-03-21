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أمانة عمان تبدأ بتعقيم العاصمة مع سريان حظر التجول

منذ 51 دقيقة

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عمان- بدأت كوادر البيئة والصحة وناقلات الأمراض، صباح اليوم، بالتعقيم الشامل لمدينة عمان، خاصة الأماكن والشوارع الرئيسية والتجارية التي شهدت يوم أمس اكتظاظا من قبل المواطنين، وذلك مع بدء سريان حظر التجول.
وقال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه وبناء على قرار أمين عمان، فان التعقيم سيشمل جميع مناطق أمانة عمان وأحيائها والمرافق التجارية والشوارع الرئيسية من خلال فرق موزعة على 100 آلية مخصصة لعمليات التعقيم وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
وأوضح الرحامنة ان حوالي 4500 عامل وطن سيقومون بجمع النفايات موزعين على شفتين وسيتم تأمينهم بحافلات عند مباشرة العمل وعند إيصالهم لبيوتهم.-(بترا)

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