“أمانة عمان” تحتفي بموسوعة “إنجازات المرأة في ظل المئوية”

عزيزة علي

عمان- احتفت الدائرة الثقافية في أمانة عمان الكبرى بموسوعة “إنجازات المرأة في ظل مئوية الدولة الأردنية”، للباحثة الأردنية وعد العساف، التي تسلط فيها الضوء على تجارب وإنجازات نساء أردنيات رائدات في الحياة العامة.

وتضم هذه الموسوعة أربعين امرأة هن: “الأميرة بسمة، هند أبو الشعر، مي أبو السمن، تغريد حكمت، رها العساف، فلك الجمعاني، ميسون تليلان، أمينة العدوان، لينا شبيب، صيتة الحديد، إسلام بينو، فلحة بريزات، ريما أبو حسان، خلود خريس، سمر العوران، هيفا أبو غزالة، نعمت الناصر، محاسن الإمام، غادة التلي، نيفين توتونجي، أماني جرار، وطفا الكردي، إسراء الطوالبة، عبير الغنانيم، آمنة الزعبي، منار شعث، حياة المسيمي، سحر العوران، لما الحوراني، بلقيس بني هاني، إسلام الأزايدة، صبا مبارك، سعاد العيساوي، سهى أبو لبن، هبة شبروق، إيمان علي المطلق، صالحة العجلوني، نسرين بركات، تغريد النفيسي، ومجدولين أبو الرب”.

مديرة الدائرة الثقافية المهندسة شيمة التل رحبت بالحضور، قائلة “نلتقي بهذه المجموعة المتميزة من سيدات الوطن اللواتي استطعن الإثبات والتأكيد أن المرأة المتعلمة والمثقفة والمثابرة تستطيع أن تصل بهمتها إلى أعلى مراكز النجاح والتميز، مشيدة بمجهود العساف الرائد والمتميز بجمع أسماء عدد من النساء الأردنيات المنجزات والمتميزات ووضعها في موسوعة لتكون نواة لأعمال توثيقية مقبلة ومرجعا وقاعدة بيانات مهمة عندما نريد معرفة ماذا أنجزت وكم أنجزت المرأة على مدى مائة عام من عمر الدولة الأردنية”. وأضافت التل “إن أمانة عمان الكبرى حرصت على وجود المرأة بين صفوف العاملين بها، كما أعطت الفرصة للمتميزات من الوصول لمركز قيادية مع التأكيد أننا نطمح ونعمل باستمرار لزيادة عدد النساء في جسم وهيكك الأمانة الإداري والتنفيذي والقيادي”، لافتة الى أن هذه الندوة هي جسر معرفة بالعمل الثقافي، لأن الثقافة في البداية والنهاية، هي جهد يقوم على رفع مستوى الوعي بمجالات ومناحي الحياة كافة، والتنمية الثقافية هي أساس التمنيات الأخرى كالاقتصادية والسياسية وغيرها.

ومن جانبها، قالت وعد العساف “إن مئوية الدولة الأردنية التي نتفيأ ظلالها، هي مئوية العمل والإنجاز والتطور والبناء، بفضل التعديلات والتوصيات التي ما تزال جارية لتحسين وضع المرأة الأردنية على الأصعدة والمجالات كافة”، لافتة الى أن الموسوعة تسلط الضوء على إنجازات المرأة في ظل مئوية الدولة الأردنية، ودور الرائدات الأردنيات اللواتي اخترقن حاجز الخوف والصمت، وانطلقن الى رحاب الدفاع عن حقوقهن كإنسان يستحق هذا الوصف، بكل ما تعني الكلمة.

كما استعرضت بعض النساء المشاركات في هذه الموسوعة تجربتهن وأبرز التحديات والمحطات في حياتهن العلمية والعملية؛ حيث تحدثت الدكتورة إسراء الطوالبة، وهي أول طبيبة أردنية متخصصة بالطب الشرعي، قائلة: “إن إيمانها بضرورة نشر العدل والكفاح ضد الظلم كان الدافع دائما لحالة الشجاعة التي عرفت بها وجعلتها تحتمل قسوة وتفاصيل العمل وهي التي دخلت قاعات التشريح ومسارح الجرائم وغرف تنفيذ الإعدام”.

فيما قالت الزميلة فلحة بريزات “إنها مرت بثلاثة تحديات شكلت شخصيتها وطريقة تفكيرها ومستوى وعيها. أولها مرحلة الطفولة حيث انفصلت مبكرا عن رعاية الوالدين، ما تطلب منها جهدا إضافيا في التكيف مع الواقع الجديد باستهلال أولى مراحل التعليم في المدينة ولهذا البعد الكثير من الإرهاصات التي انعكست على مسيرتها الدراسية والعملية بشكل إيجابي، ثم مرحلة الدراسة الجامعية والانتقال الى بيئة مختلفة تماما من حيث التنوع وأبواب جديدة من الحياة الاجتماعية حيث تتطور فيها الأفكار وتبنى القناعات”.

وأشارت وطفى الكردي الى أنها من أوائل المنتسبات للشرطة النسائية بعد دخولها لجهاز الشرطة عندما كانت تبلغ من العمر “19” عاما، وكانت من أوائل المنتسبات لمدرسة تدريب الشرطة النسائية في 1972، مشيرة الى أنها تعرضت في تلك الفترة الى الكثير من التنمر المجتمعي، لكنها أصرت على الاستمرار وتدرجت في الرتب وتنقلت في مواقع عدة إلى أن تقاعدت وبقيت فخورة بهذه التجربة التي فتحت الباب لاحقا أمام الفتيات ليصبح الأمر اعتياديا بل ومحل ترحيب أيضا.

ومن جانبها، قالت رئيسة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية الدكتورة ميسون العتوم “إن تواجد النساء في قطاعات العمل المختلفة ما يزال دون الطموح، بالكاد تتجاوز النسبة 14 % بشيء بسيط”، مؤكدة بالوقت ذاته أنه ورغم تواضع هذه النسبة، إلا أن هناك نجاحات لافتة ومميزة تسجلها المرأة الأردنية.