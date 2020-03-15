آخر الأخبارالغد الاردني

أمانة عمان: تخفيض دوام الوظائف الإدارية إلى 50% وتعليق نظام البصمة

منذ 3 ساعات
أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة تخفيض نسبة دوام الوظائف الإدارية العاملة في المكاتب إلى 50% من عدد العاملين، ووضع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع دائرة تكنولوجيا المعلومات لتكليف العاملين بالمهام التي يمكن تنفيذها من المنازل (إلكترونيا).
كما قرر تعليق العمل بنظام ضبط الدوام الإلكتروني (البصمة) اعتباراً من تاريخه ولمدة أسبوعين على أن يتولى المدراء تنظيم الكشوفات اللازمة للعاملين الذين هم على رأس عملهم .
كما تقرر إستمرار دوام وعمل الكوادر الميدانية بنسبة 100 % مع وضع خطة لترتيب الدوام على نظام الشفتات و/ أو الدوام المرن إن اقتضت الحاجة لذلك.
وتكليف المدير التنفيذي للاتصال بتحديث الأخبار المتعلقة بأعمال الأمانة والنشرات التوعوية والرصد الصحفي للاخبار .
وأعلن الشواربة أن هذه التعليمات تسري لمدة أسبوعين من تاريخه وقابلة للتجديد إن اقتضت الحاجة ، وذلك إستكمالاً للجهد الوطني الذي تقوده الحكومة بهدف ضمان صحة وسلامة المواطن الأردني للتصدي لوباء فيروس كورونا (كوفيد 19 ).

مقالات ذات صلة

تأجيل النظر في كافة الدعاوى بسبب “كورونا”

منذ 3 دقائق

“الأردنية” تعتمد التعليم عن بعد اعتبارا من اليوم

منذ 7 دقائق

وزارة النقل تُعد “الجسر العربي” مقراً لاستقبال الأردنيين من مصر

منذ 12 دقيقة

باحثون من جامعة اليرموك يبدأون العمل على إيجاد لقاح ضد كورونا (أسماء)

منذ 23 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock