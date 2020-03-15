أمانة عمان: تخفيض دوام الوظائف الإدارية إلى 50% وتعليق نظام البصمة

عمان- الغد- قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة تخفيض نسبة دوام الوظائف الإدارية العاملة في المكاتب إلى 50% من عدد العاملين، ووضع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع دائرة تكنولوجيا المعلومات لتكليف العاملين بالمهام التي يمكن تنفيذها من المنازل (إلكترونيا).

كما قرر تعليق العمل بنظام ضبط الدوام الإلكتروني (البصمة) اعتباراً من تاريخه ولمدة أسبوعين على أن يتولى المدراء تنظيم الكشوفات اللازمة للعاملين الذين هم على رأس عملهم .

كما تقرر إستمرار دوام وعمل الكوادر الميدانية بنسبة 100 % مع وضع خطة لترتيب الدوام على نظام الشفتات و/ أو الدوام المرن إن اقتضت الحاجة لذلك.

وتكليف المدير التنفيذي للاتصال بتحديث الأخبار المتعلقة بأعمال الأمانة والنشرات التوعوية والرصد الصحفي للاخبار .

وأعلن الشواربة أن هذه التعليمات تسري لمدة أسبوعين من تاريخه وقابلة للتجديد إن اقتضت الحاجة ، وذلك إستكمالاً للجهد الوطني الذي تقوده الحكومة بهدف ضمان صحة وسلامة المواطن الأردني للتصدي لوباء فيروس كورونا (كوفيد 19 ).