أمانة عمان تطرح عطاءات لوحات إعلانية مطلع آذار المقبل

عمان- الغد- تعكف أمانة عمان الكبرى على طرح عطاءات اللوحات الاعلانية داخل حدودها امام الشركات المتخصصة وضمن شروط محددة.

وبينت الامانة أن الفرصة ستكون متاحة لجميع الشركات المحلية للاستثمار في مجال الإعلان من خلال التقدم للعطاءات المرجّح طرحها بالصحف الرسمية خلال الاسبوع الاول من شهر آذار المقبل، وستشمل لافتات إعلانية قياس 4X3 .

إضافة الى لافتات إعلانية قياس 4X14، ولوحات إعلانية سيتم وضعها في مواقع تابعة لأمانة عمان مع منح المستثمر الذي سيرسو عليه العطاء حرية الاختيار في استعمال لافتات ثابتة أو متحركة أو إلكترونية .