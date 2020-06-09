آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

أمانة عمان تعقم مباني وصالات اللجنة البارالمبية الأردنية

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – أجرى فريق تعقيم من أمانة عمان الكبرى صباح اليوم الثلاثاء، عملية تعقيم ورش مبنى وصالات اللجنة البارالمبية الأردنية ومجمع الأمير رعد بن زيد الرياضي.

وجاءت عملية التعقيم قبيل عودة النشاط الرياضي، في إطار الإجراءات الوقائية الاستباقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الحكومية ولجنة الأوبئة بتطبيق برنامج التعقيم الوطني بهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الموظفين واللاعبين، بناء على توجيهات اللجنة الأولمبية الأردنية بهذا الخصوص.

من جابنها، ثمنت مها البرغوثي الأمين العام للجنة البارالمبية مباردة أمانة عمان الكبرى واحترافية كوادرها خلال عملية التعقيم، وتقدمت بالشكر لامين عمان المهندس يوسف الشواربة على تجاوبه السريع ودعمه المستمر للجنة البارالمبية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

ستيرلينغ يُطالب بالمزيد من المدربين أصحاب البشرة السمراء

منذ دقيقتين

الغاء رالي ويلز بسبب تبعات فيروس كورونا

منذ 11 دقيقة

البرازيل تسحب ملف ترشيحها لاستضافة مونديال 2023 للسيدات

منذ 24 دقيقة

ابتعاد لاعب كرة السلة الدريدج عن الملاعب بسبب الاصابة

منذ 28 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock