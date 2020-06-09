أمانة عمان تعقم مباني وصالات اللجنة البارالمبية الأردنية

عمان – الغد – أجرى فريق تعقيم من أمانة عمان الكبرى صباح اليوم الثلاثاء، عملية تعقيم ورش مبنى وصالات اللجنة البارالمبية الأردنية ومجمع الأمير رعد بن زيد الرياضي.

وجاءت عملية التعقيم قبيل عودة النشاط الرياضي، في إطار الإجراءات الوقائية الاستباقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الحكومية ولجنة الأوبئة بتطبيق برنامج التعقيم الوطني بهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الموظفين واللاعبين، بناء على توجيهات اللجنة الأولمبية الأردنية بهذا الخصوص.

من جابنها، ثمنت مها البرغوثي الأمين العام للجنة البارالمبية مباردة أمانة عمان الكبرى واحترافية كوادرها خلال عملية التعقيم، وتقدمت بالشكر لامين عمان المهندس يوسف الشواربة على تجاوبه السريع ودعمه المستمر للجنة البارالمبية.