أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة وقصوى أمطار

عمان – أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة وقصوى أمطار، اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء، للتعامل مع الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة جراء المنخفض الجوي، ووفق ما أعلنت عنه النشرات الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية والتي يتوقع أن تكون الهطولات المطرية غزيرة ببعض المناطق.

ووزعت الأمانة آلياتها لتكون جاهزة من خلال فرقها الآلية حسب البؤر التي تعتبرها ساخنة، كما يتابع المسؤولون في غرفة الطوارئ بمنطقة تلاع العلي تطورات الحالة على الأرض من خلال الفرق المنتشرة بمختلف المناطق.

ودعت الأمانة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة التاصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية؛ 5359970 / 06 أو5359971 /06 أو خلوي 0798166789، وعلى غرف عمليات مناطق أمانة عمان الفرعية الـ22.

كما سيتم تحديث مستوى حالة الطوارئ بناءً على ما تعلن عنه النشرات الجوية، وعليه ستعمل كوادر الأمانة بكامل طاقتها في الميدان من كوادر بشرية وىليات وورش فنية.

وتهيب بالأخوة المواطنين الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه، وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

كما دعت المقاولين وأصحاب المشاريع المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لإنجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، بالإضافة لضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والأودية.-(بترا)