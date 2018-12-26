أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

عمان- الغد- أعلنت أمانة عمان، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ المتوسطة (قصوى مياه) مع جاهزية رفعها وفقا لنشرات مراكز التنبؤات الجوية الصادرة التي رجحت في ساعات مساء اليوم تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة مصاحبة لامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مع هطولات غزيرة فجر يوم غد الخميس.

ودعت أمانة عمان المواطنين للاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسة في تلاع العلي 5359970 / 06 أو 06/5359971 و0798166789، للإبلاغ عن أي حالة أو ملاحظة يتم رصدها أو مراجعة مديريات مناطق الأمانة.

وتتابع كوادر أمانة عمان الميدانية مناهل تصريف مياه الأمطار في الطرق والتقاطعات الرئيسية ومداخل الأنفاق وفقا للحالة الجوية السائدة والتي سيصاحبها تساقط غزير للأمطار.

وأهابت بالمواطنين بعدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية المضخات الغاطسة بالتوازي مع توجيه دعوة بعدم استغلال طوابق الخدمات بالتساوي للسكن، حيث إن غالبية الملاحظات والمشاكل التي يتم التعامل معها سنويا خلال فصل الشتاء ناجمة عن ربط مزاريب مياه الأمطار بشكل غير قانوني على شبكات الصرف الصحي مما يتسبب بحدوث فيضانات لعدم قدرتها على استيعاب مياه الأمطار.

وأهابت كذلك بالمواطنين إزالة الأجسام الخفيفة والمتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء خلال فصل الشتاء، والمقاولين وأصحاب المباني الإنشائية إلى تجنب وضع المواد الإنشائية بشكل يتسبب بانجرافها إلى مناهل تصريف مياه الأمطار.