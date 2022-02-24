أمانة عمان تعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اليوم

زايد الدخيل- أعلنت أمانة عمان الكبرى، العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة ” مياه” اعتبارا من مساء اليوم، تزامنا مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة.

قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في امانة عمان الكبرى المهندس حسام النجداوي لـ” الغد”، إن الأمانة باشرت العمل ضمن خطة المتوسطة اعتبار من الوردية “B” بـحوالي 70% من كوادر الطوارئ الفنية والمدربة والمجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة على مدار 24 ساعة، حيث تتركز الخطة على ضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد النجداوي، جاهزية الأمانة وكوادرها العاملين في الميدان للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة استنادا للمعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

وأشار إلى أنه سيتم اجراء جولات ميدانية تفقدية لمختلف المواقع التي تتبع لأمانة عمان وتثبيت الكوادر والاليات في المواقع الأكثر عرضه للتأثر في المنخفض الحالي، مشيرا إلى أمكانية رفع خطة الطوارئ حسب المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية، وتقيم العاملين في الميدان.

وشدد على أنه وبتوجيهات من رئيس لجنة امانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة يتم التنسيق الدائم والمستمر مع الشركاء كافة لضمان حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري وتقديم افضل الخدمات للمواطنين وضمان ديمومتها.

ودعا نائب مدير المدينة، المواطنين إلى الاستفادة من مياه الامطار وربط مزاريب البيوت بالخزانات والابار التخزينية المهيئة لهذه الغاية، وتجنب ربطها بخطوط الصرف الصحي كي لا تتسب لفيضانها على الطرق.

كما دعا، أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف المياه، وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

كما دعا، المقاولين وأصحاب المشاريع الى تأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

يذكر أن الأمانة تستقبل الشكاوى والملاحظات على ارقام غرف طوارئ 065359970 أو 065359971 او خلوي 0798166789، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان الفرعية الـ 22.

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