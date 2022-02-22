أمانة عمان تقرر استئناف العمل في مشروع أبراج السادس

أكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم الثلاثاء أن أمانة عمان قد قررت استئناف العمل في مشروع أبراج السادس من خلال دخولها كشريك فيه باستحواذها على 31% من رأسمال الشركة المالكة للمشروع.

وتأتي الخطوة في إطار التزام الحكومة الذي أكد عليه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعدة مناسبات مؤخراً حول تعزيز الاقتصاد الوطني والعمل على إنجاح الاستثمارات القائمة واستكمال المتعثر منها.

وأشار الشواربة إلى أنه سيتم ضخ قيمة مساهمة الأمانة المالية بشكل كامل وحصري لغايات استئناف أعمال البناء اللازمة لضمان استكمال المشروع.

وأضاف، في تصريح صحفي، أن مشروع أبراج السادس يقع على مدخل عاصمتنا الحبيبة التي لا يليق بها ولا بنا أن تبقى بدون إنجاز كامل وفي فترة زمنية محددة وواضحة، مبينا بأن أمانة عمان قد باشرت بمراجعة المخططات وتهيئة الموقع لبدء العمل خلال الأسابيع القليلة القادمة بإذن الله.

وتوقع الشواربة أن يتم إنجاز واستكمال المرحلة الاولى من المشروع الذي يضم البرج الشمالي السكني والمجمع التجاري خلال 18 شهرا ولن يتوقف العمل بالمشروع حتى إنهائه كاملا.