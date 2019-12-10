أمانة عمان تقر موازنة 2020 بقيمة 527 مليون دينار

عمان – الغد – اكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة انه سيتم زيادة جميع موظفي الامانة والمستخدمين والعمال والمتقاعدين مع بداية العام الجديد تنفيذاً لاجراءات الحكومة بتحسين الظروف المعيشية.

واضاف الشواربة خلال ترؤسه اليوم جلسة مجلس امانة عمان ان هذه الزيادة على رواتب الموظفين ستبلغ حوالي 8،5 مليون دينار .

وصادق المجلس خلال الجلسة على مشروع موازنة الامانة للعام المقبل 2020 والبالغة ( 527 مليون و341 الف و534 دينار )، وتضمن مشروع الموازنة حساب النقل العام، والموازنات التاشيرية لعامي 2021 / 2022، وجدول تشكيلات الوظائف الملحق بها لعام 2020.

واكد الشواربة ان الامانة تعمل على تعزيز الايرادات بعيداً عن الرسوم والضرائب بتفعيل الاستثمار الذي يحقق ايرادات حقيقية مع رفع كفاءة تحصيل الذمم على المواطنين التي تصل الى 300 مليون دينار.

وتوزعت الايرادات في موازنة 2020 بين ذاتية بواقع (285 مليون و44 الف و912 دينار)، وبواقع (41 مليون و44 الف و590 دينار) للمشاريع الاستثمارية ومساهمة وزارة الاشغال العامة واستملاكات مشروع العبدلي وعوائد المحروقات، ولمصادر التمويل (201 مليون و252 الف و32 دينار) .

ووفقا لمشروع الموازنة بلغ اجمالي النفقات المقدرة (515 مليون و941 الف و814 دينار) منها (221 مليون و765 الف دينار) نفقات جارية، وللنفقات الراسمالية (294 مليون و176 الف و814 دينار) .

ووافق المجلس على إنضمام امانة عمان لعضوية المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية (ICLEI)، وعلى توقيع مسودة الملحق رقم (1) لإتفاقية التآخي والتعاون مع بلدية تونس.

كما صادق المجلس على تمديد خطوط نقل تحصل على تصاريح مؤقتة منذ فترة تزيد عن ثلاث سنوات لالتزام المشغلين بالخدمة، وعلى تثبيت الخطوط المؤقتة (خط مجمع الشمال ـــ ضاحية الياسمين وخط بدر الجديدة ـــ الجامعة الاردنية) التي تم إستحداثها وتجربتها خلال الفترة الماضية دون وجود اي إشكاليات تشغيلية.

وعلى رفع قيمة صرف بدل فوات المنفعة لمستاجري المحلات الواقعة ضمن مجمع إنطلاق وادي السير / الميدان بواقع سبعة اضعاف الاجرة السنوية لكل عقد وذلك لغايات تمكين الامانة من إحالة عطاء انشاء مجمع جديد على نفس قطعة الارض المقام عليها المجمع الحالي.

واشترط القرار توقيع المستاجرين على مخالصة او تعهد خطي بأبراء ذمة الامانة وعدم رفع اي دعاوى مستقبلا والتاكيد على قيامهم باخلاء المحلات وتسليمها بحلول 31/12/2019.