أمانة عمان: تم التغلب على “أزمة طبربور”

مؤيد أبو صبيح

عمان– أكد مدير عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى المهندس زياد فراج، أن الوضع المروري في محيط ما يعرف بتقاطع طارق بمنطقة طبربور في العاصمة، الذي أغلقته “الأمانة” يوم السبت الماضي بالتزامن مع انطلاق أعمال وصلة الباص السريع أصبح “عاديا”.

وقال فراج لـ”الغد” إنه بالتزامن مع الإغلاقات على ” التقاطع” كان هناك أزمات مرورية، لكن فيما بعد وبتعاون المواطنين ورجال السير ومعاوني الأمانة جرى التغلب على “الاختناقات”، مشيرا إلى أن الأمانة تدرس شكاوى المواطنين بهذا الشأن أولا بأول.

ولفت إلى أن التحويلات جاءت بعد دراسة متسفيضة لـ”الحالة المرورية” على أرض الواقع.

وتأتي تصريحات فراج ردا على شكاوى مواطنين قالوا إن التحويلات المرورية في تقاطع طارق خلفت أزمة خانقة وضاعفت من معاناة سكان منطقة طارق وما حولها مروريا.

وقال فراج إن “الأمانة” وفرت طرقا بديلة لجميع الداخلين والخارجين من “طارق”.

وكانت دائرة عمليات المرور في “الأمانة” وضعت الشواخص المرورية واللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة على تقاطع تقاطع طارق والذي أغلق السبت للبدء ضمن مرحلة شارع الشهيد والأمير حمزة وشارع الاستقلال الأمر الذي يتطلب إغلاق تقاطع طارق إغلاق كلي وإجراء التحويلات التالية وبالتعاون مع إدارة السير.

وشملت التحويلات السير القادم من المدينة الرياضية باتجاه الزرقاء واتجاه طارق سيتم تحويله عبر شارع غور الصافي ما بعد مبنى موسيقات القوات المسلحة ومن ثم الانعطاف لليسار باتجاه شارع المهد وصولا لشارع شفيق ارشيدات ثم الانعطاف يسارا باتجاه إشارات وزارة الصحة حيث بإمكان السائقين الاتجاه إلى اليمين باتجاه الهاشمي الشمالي وشارع الاستقلال أو الاستمرار من إشارة وزارة الصحة باتجاه الامام عبر شارع المظفر قطز لغاية تقاطعه مع شارع الامير محمد ضياء الحق والانعطاف يسار باتجاه شارع الشهيد ما بعد اشارة العيفان باتجاه الزرقاء مع استحداث فتحه بالجزيرة الوسطية بعد إشارة العيفان للالتفاف باتجاه منطقة طارق.

أما السير القادم من الزرقاء باتجاه دوار المدينة الرياضية فتم تحويله إلى شارع ابن سحنون ما بعد إشارة ليالي الشرق ثم الانعطاف يسارا إلى شارع كلثوم بن الهرم ثم إلى شارع الحج وصولا الى تقاطعه مع شارع طارق الرئيسي ثم الانعطاف يسار باتجاه شارع الاميرة عائشة ثم شارع اروى بنت عبد المطلب ومن ثم العودة الى شارع الشهيد.