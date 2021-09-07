أمانة عمان تواصل حملات التوعية البيئية لفرز النفايات

عمان- الغد- اطلقت امانة عمان بالتعاون مع فريق من مركز الشرق الاوسط لتمكين المبادرات ورواد المستقبل ، حملة توعية وتقيم لمشروع فرز النفايات الذي تم تنفيذ مرحلته الاولى في حي الرضوان الرضوان / منطقة زهران ، بحضور مدير المنطقة المهندس ناصر البطاينة .

وكشف مدير دائرة الدراسات والتوعية البيئية المهندس عمر عربيات ان فرز النفايات في حي الرضوان حقق وفر مالي العام الماضي قدره 12 الف دينار من المحروقات نتيجة تقليص رحلات آليات جمع النفايات من 18 رحلة في الاسبوع الى 8 .

وارجع عربيات تحقيق الوفر المالي الى توزيع 1700 حاوية حجم 240 لتر ، و400 حاوية 1100 لتر ، على كافة المباني السكنية والمكاتب بحي الرضوان والاستغناء عن الحاويات التقليدية التي يجب ان تتوافر لها عدد رحلات لآليات جمع النفايات اكثر ، لافتا الى تعاون سكان الحي بأخراج النفايات وفق جدول مواعيد معين .

وأضاف أن الحاويات التي تم توزيعها ، قسمت الى نوعين ذات الغطاء الأصفر للنفايات القابلة للتدوير (الجافة ) ، وذات الغطاء الرمادي للنفايات العضوية وغير القابلة للتدوير .

واشار أن كمية النفايات القابلة للتدوير التي تم جمعها في حي الرضوان بلغت 450 طن منذ إنطلاق المشروع بداية عام 2020 ولغاية تاريخه .

وتنفذ أمانة عمان مشروع فرز النفايات ضمن المرحلة التجريبية لمشروع حماية المناخ والموارد من خلال الإقتصاد الدائري ( فرز النفايات من المصدر ) بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ ) وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) .-