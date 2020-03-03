أمانة عمان توزع الكمامات على كوادرها في الميدان

عمان- الغد- اتخذت أمانة عمان بتوجيهات من أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إجراءات وقائية واحتياطية إحترازية لمواجهة فيروس كورونا ضمن مديريات المناطق التابعة لها والدوائر وعمال الوطن في الميدان .

ووزعت أمانة عمان كمامات وقفازات على عمال الوطن وكتبة الإرشاد في المناطق، واتفقت مع التجار في دائرة المسالخ الالتزام بلبس الكمامات قبل الدخول إلى المسلخ ، وقامت بتركيب معقمات أيدي في مباني الأمانة عند مكاتب الإرشاد وخدمة الجمهور وساعات البصمة .

وعقدت مناطق ودوائر الأمانة سلسلة ورشات توعوية للوقاية من فيروس كورونا ، ووضعت بروشور التوعية المعتمد من وزراة الصحة على موقع أمانة عمان الداخلي والخارجي ومواقع التواصل الإجتماعي.

ووزعت معقمات معتمدة للأسطح والأرضيات في دوائر ومناطق أمانة عمان ، واستخدام معقمات متخصصة للدوائر الصحية كالمسلخ والرقابة الصحية والمهنية .

وكانت أمانة عمان شكلت في وقت سابق من الشهر الماضي فريق طوارئ مختص موزع ضمن مهام ومسؤوليات واختصاصات تحسباً لأي طارئ .