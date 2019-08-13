أمانة عمان تباشر عمليات تعقيم مواقع الأضاحي

عمان الغد– أعلنت صفحة أمانة عمان الكبرى على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم عن استمرار عمليات الرش والتعقيم لمواقع الاضاحي.

وتشمل اعمال التنظيف تجريف كامل للموقع وإزالة جميع انواع النفايات واي بقايا لمعالم الحظائر ورفع الانقاض فضلا عن عمليات رش شاملة.

وطلبت الامانة تواصل المواطنين لخدمة ضبط ناقلات الامراض من حشرات وقوارض وحيوانات ضالة من خلال تطبيق الامانة على الاجهزة الذكية والتطبيق متوفر على:

Play Store: (link: https://tinyurl.com/motonjy) tinyurl.com/motonjy

أو

APP Store: (link: https://tinyurl.com/y8dg32zn) tinyurl.com/y8dg32zn.