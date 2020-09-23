أمانة عمان واللجنة الأولمبية الاردنية توقعان إتفاقية تعاون للربط الالكتروني

عمان – الغد – وقعت أمانة عمان واللجنة الأولمبية الأردنية ، اليوم الاربعاء ، إتفاقية تعاون لتبادل المعلومات والوثائق والبيانات والخدمات المتعلقة برخص المهن .

ووفقا للاتفاقية التي وقعها أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة والامين العام للجنة الاولمبية ناصر المجالي سيتم الربط بين الطرفين من خلال نظام الكتروني محوسب ستطلقه الامانة قبل نهاية العام الجاري للتقدم بطلبات الحصول على رخص مهن تعتبر اللجنة صاحبة الاحقية بالموافقة عليها من عدمها ليصار في حال الموافقة استكمال إصدار الترخيص المهني المطلوب من خلال نفس النظام .

واكد الشواربة ان الامانة ماضية في مشروعها المؤسسي الوطني بالتحول الكترونيا في الخدمات تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، وان هذه الشراكة الممتدة مع اللجنة الأولمبية الاردنية ستتيح تبسيط الاجراءات والتسهيل على المواطنين .

‎وقال المجالي “سُعداء بهذا التعاون والشراكة مع أمانة عمان وبهذه الخطوة المهمة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين ، وهذا التعاون يأتي ضمن العمل المشترك والمستمر بين اللجنة الأولمبية الأردنية وأمانة عمان في إطار حرص الطرفين على تطوير الرياضة الأردنية وتقديم أفضل الخدمات للقطاع الرياضي بشكلٍ كامل”.‎

وستتيح الاتفاقية التقدم بطلبات الحصول على رخص مهن ( لمركز تدريب سنوكر وبلياردو ، ومركز تدريب مبارزة بالسيف ، ومركز تدريب رياضي للشطرنج ، واقامة بطولات ومعسكرات رياضية ، بناء اجسام ، لياقة بدنية ، ملعب غولف ، ملعب كرة قدم )

والحصول على رخص مهن تعليم العاب رياضية ، نادي فروسية ، رفع اثقال ، تدريب تايكواندو ، تدريب رياضة الكيك بوكسنج ، تدريب رياضة مواي تاي ، تدريب كراتية ، تدريب مصارعة ، تدريب ملاكمة تدريب الجوجيتسو .

ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، والتي عكستها قرارات مجلس الوزراء للوصول الى بوابة الحكومة الالكترونية نهاية عام 2020 ، واستكمالاً لخطوات الامانة للربط الكترونيا مع الوزارات والمؤسسات والشركاء والجهات المعنية بخدمات إصدار رخص المهن .