أمانة عمان وUNDP يفتتحان مبنى قلب عمان لريادة الأعمال الاجتماعية

عمان- الغد- افتُتِح في حديقة رأس العين مساء أمس مبنى قلب عمان لريادة الأعمال الاجتماعية؛ برعاية رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، بحضور المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالدة بوزار، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP سارة أوليفيا، ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ماجدة العساف، والسفير الياباني في المملكة شيمازاكي كاورو والقائم بأعمال السفارة الإيطالية فاليريا روميير .

وعبّر الشواربة عن سعادته بافتتاح مركز قلب عمان لريادة الأعمال الذي سيكون ركناً أساسياً في دعم وترويج الريادة الاجتماعية بين الشباب وجميع فئات المجتمع، كما سيساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة وتعزيز الابتكار والابداع، وشاكراً الحكومة اليابانية والإيطالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساهتمهم ومشاركتهم في تنفيذ مبنى قلب عمان .

وبيَن الشواربة أن أمانة عمان تعمل جاهدة من خلال قطاعاتها المختلفة على تقديم الخدمات المتميزة لمواطني مدينة عمان تنفيذاً لرؤيتها ورسالتها والعمل مع جميع الشركاء وتقديم التسهيلات الممكنة من أجل خدمة ورفعة مواطني المدينة في كافة الجوانب .

ونوّه إلى أن الأمانة دعمت تنفيذ مشروع قلب عمان في منطقة وسط البلد بصفتها الشريك الرئيسي والحقيقي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لتحقيق أهدافها في تعزيز الفرص الإقتصادية الشاملة والوصول إلى سبل العيش المستدامة من خلال التنشيط الحضري ومعالجة الفقر وعدم المساواة، وتعزيز فرص المشاركة الشاملة لجميع المواطنين لتحسين الأمن البشري والقدرة على الصمود وإمكانية وصول المجتمعات المحلية في قلب عمان إلى سبل العيش المستدامة .

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الأعمال الريادية لا تجني الأرباح فقط لكن لها أثرها الإيجابي الذي يطال المجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام، وأن من مهام الوزارة توفير البيئة القانونية لدعم المشاريع الاجتماعية .

وشكر الهناندة أمانة عمان وكوادرها وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والحكومة اليابانية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لمساهمتهم في إنشاء المركز وإيجاده على أرض الواقع في قلب العاصمة عمان .

وتخلل حفل الافتتاح كلمات للسفير الياباني والقائم بأعمال السفير الإيطالي الداعمين الرئيسيين لإعادة تأهيل وترميم مبنى قلب عمان، وعرضاَ تقديمياً عن المبنى وأهدافه، تلاه عروض تعريفية لعدد من الأعمال الريادية، وجولة في أقسام المبنى .

يذكر أن ترميم مبنى قلب عمان في حديقة رأس العين هو ضمن اتفاقية “مبادرة قلب عمان” التي وقعتها الأمانة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمنحة من الحكومة اليابانية عام 2019 وبدعم من مشروع التنمية العمرانية المستدامة SURE الذي عمل على تحويل المبنى إلى مبنىَ موفر للطاقة .

وحضر حفل الافتتاح نائب رئيس لجنة أمانة عمان المهندس زياد الريحاني، ومدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، ومدير مشروع التنمية العمرانية المستدامة المهندس مقداد الربابعة، وعدد من المسؤولين المعنيين في أمانة عمان .