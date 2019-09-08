“أمانة عمان”: 75 % نسبة الانجاز في صيانة انفاق وجسور مرورية

عمان-الغد- وصلت نسبة الإنجاز في عطاء صيانة أنفاق وجسور مرورية في عمان بإصلاح مسطحاتها الخرسانية وفواصل التمدد للجدران والعقدات الى 75 بالمئة ويرجح إنجازها خلال الشهرين المقبلين .

وتشمل الجسور والانفاق التي سيطالها عطاء الصيانة السنوي الذي تطرحه الامانة بهدف تامين السلامة العامة لمستخدمي الطريق بأحدث الطرق الهندسية والمعمارية نفقي الدوار الثالث والسابع ، وجسري القدس وجبر ، فضلا عن صيانة فورية لجسور وانفاق نتيجة تعرضها الفجائي لحوادث مرورية .

ويهدف العطاء لاجراء الصيانة للجسور بسبب تقادم عمرها وتعرضها لحوادث سير وذلك باستبدال كافة القطع المتضررة واعادة صيانة الجدران وفواصل التمدد مع تركيب حمايات (دربزين) على اعلى جدران الجسور والانفاق

كما تنفذ الامانة وفقا لمديرة الاشراف والمشاريع المهندسة سوسن حداد اعمال قذف رملي للحجر في أنفاق الدوار الرابع وسعد خير والبكالوريا بالاتجاهين ، وتركيب دربزينات لجسر صالحية العابد مع معالجة جدرانه بسبب تقادم الزمن.

وتركيب دربزينات ومعالجة فواصل التمدد في نفق الشميساني ، وصيانة لدربزينات جسري العبدلي ودوار المدينة الرياضية ، وتركيب تصوينة خرسانية على نفق صهيب وجسر السيفوي وشارع القدس.