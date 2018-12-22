أمانة عمّان تقر موازنة 2019 بـ535 مليون دينار وبدون عجز

عمان- الغد- صادق مجلس امانة عمان في جلسته اليوم برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربة على مشروع موازنة الامانة للعام المالي 2019 والبالغة 534 مليون و800 الف دينار، ومن ضمنها حساب النقل العام والموازنات التاشيرية لعامي 2020 / 2021 وجدول تشكيلات الوظائف الملحق بها لعام 2019.

وبلغ اجمالي الايرادات الكلي المقدرة لموازنة عام 2019 ( 365،532،500 ) ، ومصادر التمويل مبلغ ( 169،267،500 ) دينار .

واجمالي النفقات ( الجارية ، والراسمالية ) وتسديد القروض (534،752،250) منها ( 216،014،000) للنفقات الجارية، ومبلغ (318،738،250) للنفقات الراسمالية .

واشار امين عمان ان موازنة عام 2019 هي الاكبر وبدون عجز، وان نمو الموازنة طبيعي في ظل تبني خطط لتعزيز الايرادات ، والعمل على نظام مالي يواكب التطور وما تحتاجه المدينة من خدمات.

وشدد الشواربة ان على امانة عمان مسؤولية بادارة الموازنة وترشيد النفقات ، والعمل على تعزيز منظومة الاستثمار في المدينة وابرزها مشروع الشريط الاستثماري.

واكد ان الامانة تعمل على ترشيد النفقات وتوجيه العائد نحو النفقات الراسمالية من خلال مشروع البيو غاز الذي سينعكس ايجابا على فاتورة الكهرباء ، والتتبع الالكتروني لاسطول الامانة، ومشروع الانارة الموفرة للطاقة، وتسريع العمل على نظام الاوركل لقطاعات الامانة بما يضبط العمليات المالية .

واشار الى اهمية تشكيل فريق مالي من القائمين على إدارة الشؤون المالية ومستشارين من الخارج ان دعت الحاجة لدراسة التزامات الامانة المالية للسنوات القادمة مع تقديم اقتراحات وحلول مالية قابلة للتنفيذ .

وقال نائب مدير مدينة عمان للشؤون المالية والادارية سامر ياسين ان موازنة الامانة أعطت الجوانب الخدمية أهتماما متوازنا مع المشاريع ، وان تكون بداية حقيقية للاستثمار بمشاريع كبرى اهمها النقل العام الذي يتطلب إنفاق مادي كبير لتوفير البنية التحتية لمنظومة النقل .

واضاف ان الموازنة اخذت بالاعتبار تقديم خدمات البنى التحتية والمشاريع البيئية مع ايجاد مصادر تمويل جديدة لدعم بعض المشاريع والحفاظ على السيولة النقدية لتقديم خدمات البنية التحتية والبيئية

ووافق المجلس على تقرير جدول تشكيلات الوظائف لعام 2019 وابرزها تحويل مستخدمين (مياومة) الى وظيفة دائمة عدد الف اعتبارا من نهاية الشهر الجاري، وإحداث 267 شاغر عقود لعام 2019 .

كما أقر المجلس على توقيع اتفاقية مع مديرية الامن العام تهدف الى تحسين الواقع المروري ضمن حدود الامانة وتحقيق اجود متطلبات الامن والسلامة لمستخدمي الطريق.