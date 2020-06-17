أمرا الدفاع 13و14 محاولة حكومية لتخفيف آثار “كورونا” على السياحة

عبدالرحمن الخوالدة

عمان- قد يكون قطاع السياحة أكثر القطاعات تضررا جراء أزمة كورونا التي أصابت كافة اقتصادات الدول في الصميم ومن بينها الاقتصاد الأردني الذي ألقت عليه أعباء إضافية لم تكن في الحسبان.

القطاع السياحي، أحد أهم الروافد في معادلة الاقتصاد الوطني، أدخلته الجائحة في حالة شلل تام وفي إطار سلسلة الإجراءات وحزم الدعم الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة لدعم القطاعات الأكثر تضررا بسبب كورونا تأتي حزمة توفير سيولة نقدية مباشرة وغير مباشرة للقطاع وأوامر خاصة من قانون الدفاع له في محاولة لمساعدة القطاع على التعافي سريعا واستدامته وحماية للعاملين به.

وثمن خبراء في القطاع السياحي قراري الدفاع 13 و14 الموجهين للقطاع في محاولة جادة من الحكومة لإنقاذه من الشلل الذي يعيشه جراء أزمة كورونا.

ورحب الخبراء بالإجراءات والحزم التي أعلنتها الحكومة لدعم قطاع السياحة معتبرينها خطوة جيدة والمهمة في هذه المرحلة والتي ستنعكس بالإيجاب على القطاع واستمراريته خاصة وأن المؤشرات تستبعد استئناف النشاط السياحي الدولي قريبا فبالتالي فرصة هذا القطاع مرهونة بالسياحة الداخلية التي استهدفتها هذه الإجراءات والحزم بشكل رئيسي وقد تكون هذه بوابة مهمة لتكريس ثقافة السياحة الداخلية وإعادة بثها من جديد.

ويرى هؤلاء أنه بعد اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة المطلوبة للقطاع فإن المسؤولية تقع اليوم على المؤسسات والمنشآت العاملة فيه، لتضمن إقبال المواطنين على خدماتها إلى جانب إطلاق حملة إعلامية واسعة للبرامج والفرص والخدمات التي تتوفر في السياحة الداخلية.

وكانت الحكومة قد اعلنت الإثنين الماضي أمر الدفاع رقم 13. والذي يتعلّق بتسييل الكفالات الماليّة للمكاتب السياحيّة بقيمة 30 مليون دينار، وأمر الدفاع رقم 14 الذي يسعى لحماية العاملين في القطاع السياحي ومنع تسريح العاملين به.



وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن قطاع السياحة الأكثر تأثرا في الأردن والعالم كله وإن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لن تعوض خسائر القطاع، وبين أن السياحة أول القطاعات تضرّراً بسبب جائحة كورونا، والتعافي في هذا القطاع لن يكون سريعا لذا سنستمر بالحزم الداعمة لهذا القطاع مشيرا إلى أن دعم قطاع السياحة أولى خطوات مرحلة التعافي والتأقلم.

وكانت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة أكدت أن إجراءات الحكومة وحزمة دعم وتوفير السيولة في قطاع السياحة يتركز على دعم القروض الميسرة وتحفيز وتمكين السياحة الداخلية عبر تخفيض بعض الضرائب المباشرة إضافة إلى دعم برامج السياحة الداخلية من خلال دعم مختلف مكونات النشاط السياحي كالنقل السياحي ومكاتب السياحة والسفر والمنشآت السياحية المختلفة إلى جانب الإقامة والفعاليات، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية والمساندة الموجهة للعاملين في القطاع السياحي، كما سيتم تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى 8 % بدلاً من (16 % باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حيث تبقى كما هي بنسبة 7 % بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الخدمات من قبل المطاعم السياحية والفنادق لتصبح 5 % بدلا من (10 % وذلك اعتبارا من 1 تموز (يوليو) 2020.

وأكد النائب السابق والمستثمر في القطاع السياحي أمجد المسلماني أن الحكومة قدمت خطة إيجابية لإنقاذ القطاع السياحي ولإعادة تحفيز السياحه الداخلية. وأضاف أن وزارة السياحة وضعت امام القطاع برنامجا تحفيزيا تستحق الشكر عليه، مبينا بأن “ما تم من اعلان خطة تحفيزية هو بداية يمكن البناء عليها وهي ضمن الامكانات المتاحة للحكومة والتي لا يمكن تجاوزها ونتمنى ان يستمر التحاور مع الحكومة في المرحلة القادمة لتحقيق المزيد من البرامج والخطط لإعادة الحياه للقطاع السياحي”.

ولفت المسلماني إلى ان “الحكومة لا تستطيع ولا يمكنها تقديم هبات ومنح لأننا دولة محدودة الموارد ونعتمد على الرسوم والضرائب في موازنتنا ولسنا من الدول ذات الثروات الضخمة التي يمكنها تقديم دعم مباشر نقدي وما تقدمت به الحكومة هو في الواقع انجاز مهم في هذه المرحلة وضمن الإمكانات”. وأردف “لذلك حان الوقت بعد كل الجهود التي تمت وبشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ان تكون النظرة ايجابية ومتفائلة للمستقبل فالجهود المخلصة ستؤدي حتما لتحقيق الرؤيا الملكية لمصلحة الوطن وإعادة القطاع السياحي للعمل بأسرع وقت وفق البروتوكولات الصحية العالمية”.

بدوره، أكد الخبير في الشأن السياحي إبراهيم حرازنة ان إجراءات الحكومة لمعالجة المشكلات التي تسببت بها أزمة كورونا على القطاع السياحي بادرة جيدة وإيجابية رغم تأخرها بعض الشيء.

ووضح حرازنة أنه ثمة فرص متاحة يمكن الاستفادة منها في السياحة الداخلية نظرا لغنى الأردن بالمواقع الأثرية والتاريخية والثقافية المهمة وأماكن الاستجمام والترفيه.

ودعا حرازنة المؤسسات والمنشآت الناشطة في القطاع لتدشين حملة إعلامية واسعة تعريفية تمكنها من جذب المواطنين إلى هذا النوع من السياحة، إضافة إلى ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لعملائها إلى جانب وضع سياسة تسعيرية جديدة مقبولة ومعقولة ومنافسة خالية من اي مبالغة واستغلال من أجل تشجيع المواطنين على الانخراط ببرامج السياحة الداخلية إلى جانب دعوته الحكومة إلى حث الضمان الاجتماعي على تخفيض رسوم الاشتراك للعاملين في القطاع وتقديم المزيد من برامج المساعدات للعاملين به.

من جانبه، بين الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن من شأن هذه الإجراءات والحزم المعلنة من قبل الحكومة لدعم السياحة الإسهام في كسر الجمود الذي عرفه القطاع مع أزمة كورونا وسيضمن على الأقل للمؤسسات والمنشآت العاملة في القطاع البقاء على قيد الحياة على الأقل وحماية العاملين بها.

ونوه مرجي إلى أنه على الرغم من أن قطاع السياحة يشكل 14 % من إجمالي الناتج المحلي الأردني إلا أن السياحة الداخلية لا تتخطى 10 % من مساهمة قطاع السياحة فلذلك فإنه في ظل وجود مؤشرات كبيرة على بقاء السياحة الدولية معلقة حتى نهاية هذا العام فإن الفرصة مواتية للاستفادة من السياحة الداخلية وهذا يضع مسوؤليات على المؤسسات والمنشآت المنخرطة في القطاع لبذل جهود إضافية لجذب المواطن الأردني من خلال وضع برامج سياحية متنوعة وبأسعار منافسة ومقبولة.