أمريكا تعلن عن تطوير لقاح لفيروس كورونا

واشنطن- أعلن وزير الصحة الأميركي ألكس أزار مساء أمس الثلاثاء، أن أطباء أميركيين طوروا في غضون ثلاثة أيام لقاحا محتملا لعلاج فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن أزار قوله، خلال مؤتمر صحفي حضره الرئيس الاميركي دونالد ترمب ومدير المعاهد الوطنية للصحة أنتوني فوشي، أنهم “بصدد حقن أول مريض باللقاح الجديد بعد نحو شهر من الآن”،موضحا ان إدارة الغذاء والدواء الأميركية رخصت أمس إدخال اللقاح في المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وقالت الصحيفة ان شركة فايزر الأميركية للأدوية كانت أعلنت ليل الاثنين، أنها حددت بعض المركبات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مضيفة أن تلك المركبات قد تكون علاجا “محتملا” للمرض الذي أصبح ينتشر في نحو 45 بلدا حول العالم، وأدى إلى وفاة أكثر من ثلاثة آلاف شخص، في أقل من شهرين.

وأضافت الشركة أنها تعمل مع طرف ثالث من أجل اختبار هذه المركبات، وتأمل في الحصول على نتائج فحص هذه العناصر نهاية اذار الحالي ، مشيرة إلى أنه في حال نجاح أي من هذه المركبات، فقد يتم بدء اختبارها نهاية العام الحالي.

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