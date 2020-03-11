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أمريكا تمدد عمل هواوي حتى 15 أيار

منذ ساعة واحدة

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نيويورك– منحت الولايات المتحدة الثلاثاء شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي 45 يوما اضافية لمواصلة العمل مع الشركات الأميركية.

وينتهي الترخيص الموقت الجديد في 15 أيار(مايو)، وقبل ذلك كان من المقرر ان تنتهي صلاحية الترخيص السابق في 1 نيسان/ابريل.

وفي أيار/مايو الماضي أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب انها ستحظر شركة هواوي في السوق الأميركية وتمنعها من شراء مكونات أميركية الصنع.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات، لكن الشركة الصينية تنفي هذا الاتهام.

وباتت الشركات الاميركية وزبائن شركة هواوي في سوق الولايات المتحدة مجبرين على البحث عن بدائل لمعدات وهواتف هواوي.

ومنحت إدارة ترامب شركة هواوي رخصة موقتة تم تمديدها لمدة 90 يوما في تشرين الثاني/نوفمبر، ثم لمدة 45 يوما في شباط/فبراير، وذلك حتى لا يتم عزل المناطق الريفية في الولايات المتحدة عن العالم ريثما يتم تأمين بديل لمعدات هواوي. (أ ف ب)

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