أمريكا توقف تمويل أبحاث الخفافيش في الصين

واشنطن– قررت الحكومة الأميركية بشكل مفاجئ، وقف تمويل مشروع بحثي استمر لمدة عشر سنوات في الصين وكلف ملايين الدولارات، وكان يهدف إلى البحث عن الفيروسات التاجية في الخفافيش من أجل تجنيب العالم فيروسات خطرة.

ونقل موقع الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة عن عالم أميركي بارز، قوله إن القرار قد يحجب معلومات مهمة عن هذه الأنواع من الفيروسات، وربما يمهد الطريق أمام وباء جديد في المستقبل.

وقالت الاذاعة انه في بدايات المشروع المستمر منذ أكثر من 10 سنوات، كان الباحثون يقولون إنهم يعملون لتجنيب العالم أوبئة فيروسية في المستقبل، قد تكون مصدرها الخفافيش.

وكانت إدارة المشروع مسندة إلى مؤسسة أميركية غير ربحية تعرف باسم “إيكوهيلث أليانس”، ترسل فرقا بحثية إلى الصين لصيد الخفافيش وجمع عينات من دمها ولعابها وفضلاتها، والعمل على إنتاج لقاحات وعلاجات للفيروسات المكتشفة بها.

ونجح المشروع بالفعل في اكتشاف المئات من الفيروسات التاجية، من بينها فيروسات شديدة الشبه بفيروس كورونا المستجد الذي سبب وباء عالميا.

لكن في 25 من نيسان الجاري، أبلغت المعاهد الصحية الوطنية في الولايات المتحدة، التي كانت الجهة المانحة للمشروع، مؤسسة “إيكوهيلث أليانس” أن التمويل قد توقف، وفقا لموقع الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة.

–(بترا)