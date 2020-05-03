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أمر الدفاع 11.. غرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامات والقفازات

منذ ساعة واحدة
كمامات -تعبيرية

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عمان- الغد- أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الأحد، أمر الدفاع رقم 11.
ويفرض الأمر عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات والقفّازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر، تتراوح بين غرامة (20) ديناراً و (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.
يفوّض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.

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