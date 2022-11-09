أمر الساعة: دعم المظاهرات في ايران

إسرائيل هيوم

بقلم: يعقوب نيجل ومارك دوفوفيتس

9/11/2022



في إيران تتواصل الاضطرابات منذ أكثر من 50 يوما وحان الوقت لاستغلال الفرصة الأكبر منذ الثورة الإسلامية لأجل إحداث تغيير راديكالي. لا حاجة للإعلان مسبقا بأن الهدف هو إسقاط النظام، يكفي اضعافه، وان كانت في حالات مشابهة في التاريخ بدأت بإضعاف النظام وانتهت بسقوطه.

طريق باحثين من معهد البحوث الأميركي FDD (الذي ينتمي الكاتبان له) نشر مذكرة وتوصيات مفصلة لكيف ينبغي للإدارة الأمير كية أن تساعد الشعب الإيراني. في المقال تظهر توصياتنا لطرق العمل التي يمكن لإسرائيل أن تتخذها كي تدعم بشكل عملي الاحتجاجات والمظاهرات. يحتمل أن تكون بعض التوصيات تنفذها منذ الان المحافل ذات الصلة، بشكل سري. سيكون هناك بالطبع من سيدعي بان هذه الطريق ليست مفضلة كي لا نتهم بتشجيع الاضطرابات (نحن متهمون بكل الأحوال)، وان هذا لن يجدي نفعا لان الحكم الإيراني قوي ووحشي (تماما غير صحيح، يجب البدء)، واننا لن نتمكن من إسقاط الحكم (لا حاجة للإسقاطـ، يكفي الاضعاف مما يحتمل أن يؤدي الى الاسقاط).

الضرب في عدة مستويات

في المستوى الاقتصادي – سعر الريال يوجد في الدرك الأسفل له مقابل الدولار. في عهد الشاه كان السعر نحو 70 ريالا للدولار أما الآن فقد تجاوز خط الـ 350 ألف ريال للدولار. والهدف يجب أن يكون انزاله إلى نحو 500 ألف. بعض من الجهود يجب أن تتضمن رسائل للإيرانيين بأن الحكم الفاسد سطا على أموالهم وعليه فليس للبنوك تغطية لودائعهم وان من المجدي لهم أن “يركضوا إلى البنوك” ليسحبوا أموالهم. في لبنان مثلا من أبقى ماله في البنوك فقده والركض لسحب الودائع سرع الانهيار. العملية ستدفع النظام لان ينشر بيانات على نمط “اموالكم آمنة معنا” – وهي صيغة مؤكدة لاشعال الفوضى في ضوء عدم ثقة الشعب بزعمائه.

إلى جانب ذلك يجب إقامة “صندوق الدعم للمضربين والمتظاهرين”. فاقامة الصندوق بمبادرة وتمويل أميركيين هو الحل الصحيح ولكن إذا لم يحصل هذا فإن على إسرائيل أن تقود الخطوة ولا شك أن دولا سيسرها المشاركة في التمويل. بسبب سعر الريال المتدني فإن صندوقا يضمن دخلا لبضع عشرات الآلاف وحتى مئات الآلاف المضربين أو المحتجين ليس عبئا اقتصاديا صعبا للغاية.

على المستوى الاستخباري – يمكن لإسرائيل وينبغي لها أن تحرر معلومات استخبارية، إذا كانت موجودة عن المكان الدقيق لمنازل ومكاتب محافل أساسية في الحكم، في جهاز القضاء، في الحرس الثوري وفي البسيج بحيث يتمكن الشعب الإيراني من أن يصل إلى كل من يعمل ضده ويمس به شخصيا. من حرر المعلومات عن الإيرانيين الذين قتلوا مهسا اميني التي اشعل موتها الاضطرابات، وصور القوات الإيرانية التي تضرب وتقتل المتظاهرين عديمي الوسيلة على الأرض، أضاف وقودا هاما لشعلة الاضطرابات. فمعلومات قيمة أخرى تساعد جدا المحتجين هي معلومات عن حركة القوات الإيرانية التي تقاتل ضد المظاهرات، من جهة وتشويش منظومات التحكم والرقابة، البيروقراطية واللوجستيكا لهذه القوات من جهة أخرى.

على المستوى العملياتي – استخدام جزء من قدرات الدولة المنسوبة لإسرائيل لاجل تشويش خطى النشاط العادي للصناعات الأساسية الإيرانية كالنفط، الغاز، البتروكيماويات، التعليم والجامعات والقطاع المالي.

إضافة الى ذلك، ينبغي تشجيع الإضرابات في هذه القطاعات كدعم للمظاهرات، مثلما سبق أن حصل جزئيا. فعرقلة النشاط الجاري وتشويشه ستشجع الإضرابات ومن المهم التذكر بأن الإضرابات اسقطت في حينه الشاه عن كرسيه. على الأعمال أن تصبح يومية وجزءا من المعركة ما بين الحروب إلى جانب عمليات كبيرة ومن المهم ضمان الاستمرارية كي لا تنشأ موجة تخبو. يمكن للتأثير أن يصل أيضا عبر الاعلام مثلما في النموذج الذي سيطر فيه احد ما على قنوات الاتصالات في اثناء خطاب الرئيس ونقل معلومات للمتظاهرين او بالدخول الى قنوات التعليم من بعيد في الجامعات في الوقت الذي مُنع فيه التعليم في الجامعات بسبب المظاهرات.

على المستوى العملي – إيجاد طريق لنقل وسائل قتالية بسيطة (بنادق، مسدسات، ذخيرة) للمتظاهرين كي يتمكنوا من الدفاع عن انفسهم في وجه القوات التي تقمعهم، في ظل استخدام السلاح الناري.

لا شك انه سيكون هناك من يعرب عن المعارضة لأسباب مختلفة (الأخلاق، عدم القدرة على ضمان وصول السلاح إلى الأيادي الصحيحة، مشاكل النقل وغيرها)، لكن ليس كلها دقيقة – ويمكن التغلب عليها جميعها.

ومع ذلك، من المهم جدا الضمان الا يصل السلاح إلى المافيا الإيرانية ومنظمات الجريمة، وعندها يجد طريقه مرتدا إلى إسرائيل، رغم أن حزب الله، بتشجيع من الحكم الإيراني، يسلح المنطقة بكل الأحوال. إلى جانب النشاطات التي يمكن لإسرائيل ويجب ان تقوم بها تأتي النشاطات التي توصي المذكرة بان تقوم بها الولايات المتحدة.

الاستعداد لمعركة شاملة ضد إيران

الدعم، لتواصل قدرة الاتصال والإنترنت في إيران لأجل الحفاظ على الاتصال في الشبكات الاجتماعية التي تغذي المظاهرات، فرض عقوبات وضغط اقتصادي على الأشخاص والأجسام التي تمس بحقوق المواطن في إيران، إخراج إيران من العضوية في المنظمات الدولية التي تحمي حقوق المواطن وإعادة كل العقوبات التي الغيت بعد التوقيع على الاتفاق النووي وغيره.

الأصوات التي تنطلق مؤخرا في إسرائيل تقول إن علينا أن نستعد لمعركة شاملة مع إيران في السنوات القريبة القادمة وإلى هناك تتجه جهود التطوير والتسلح للجيش والموساد الإسرائيلي. لا شك أن الأعمال الموصى بها في المقال مهمة جدا قبيل هذه المعركة في ضوء الإمكانية الكامنة فيها لاضعاف النظام. وحتى بايدن تحدث لأول مرة وبشكل شاذ بانه “يجب تحرير إيران” (خسارة انه نسي فقط ان يطلع على ذلك مبعوثه الخاص لمحادثات النووي، روبرت مالي).

إن الاضطرابات في إيران هي في واقع الأمر حرب ضد أسبابها. فالعالم، وبخاصة الرأي العام الأميركي أصبح لاسفنا “غير مكترث” للبراهين الإضافية عن الخروقات النووية الفظة من جانب إيران، لكنه لا يبقى غير مكترث تجاه قتل فتيات ونساء والمس بالعصب الأميركي المكشوف، ولا سيما لدى الديمقراطيين، المتمثل بالمس بحقوق الانسان.

عندما نربط كل هذه الحقائق بالتعاون الإيراني مع الروس في قتل الطفلات، الفتيات والنساء في أوكرانيا، بارسال المسيرات الانتحارية وقريبا أيضا الصواريخ الباليستية الى روسيا، لعله أخيرا تتوقف الازدواجية الأخلاقية العالمية، مع التشديد على الولايات المتحدة بالنسبة للإيرانيين والبرنامج النووي.

إيران وروسيا توثقان العلاقات الحميمة بينهما، وبالتوازي يواصل النظام الإيراني دعم أعمال الإرهاب، لا يجيب على الأسئلة المفتوحة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويخرق بفظاظة الاتفاق النووي، إلى جانب استمرار قتل الفتيات والنساء في إيران وفي أوكرانيا. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يمكنهم ان يواصلوا البحث عن سبل “إبداعية:” لتجديد الاتفاق النووي، على ما يبدو بعد انتخابات النصفية في الولايات المتحدة الى أن يتغير النظام الإسلامي المجرم في ايران من الجذور. يحتمل أن تكون الاضطرابات في ايران توفر لاسرائيل، الولايات المتحدة وللعالم فرصة للبدء بعملية تضعف جدا النظام بل وربما في نهاية العملية تؤدي الى انهياره.

صحيح أن من المهم لبعض من الاعمال التي نوصي بها ان تنال الدعم والمصادقة من رئيس الوزراء الوافد بنيامين نتنياهو والوزراء ذوي الصلة وليس لدينا شك بان هذا سيحصل قريبا، لكن محظور أن تضيع الفترة الانتقالية القادمة، فالاضطرابات لن تستمر الى الابد. بعض من الاعمال هي من صلاحيات رؤساء الأجهزة ودوما “من المجدي اكثر طلب المغفرة من طلب الاذن”.